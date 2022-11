Amanda Lear, tra gli ex anche mostri sacri dell'Arte e dello spettacolo: ecco chi sono

Amanda Lear è stata l'amante di tanti uomini famosi, tra cui spiccano personalità incredibili del mondo della musica e dell'arte

Amanda Lear è una delle cantanti e attrici più famose in Italia e in Europa. Nata a Saigon, nel 1939, con il nome di Amanda Tap, sarebbe cresciuta in Francia. Quello che è successo durante la sua infanzia e la sua adolescenza non è molto noto al pubblico, ma la sua carriera artistica è decisamente più conosciuta. In sessant'anni di carriera, Amanda ha lavorato con alcune delle più grandi personalità del mondo della moda, come il noto stilista Karl Lagerfeld. Il suo esordio risale aglli anni Sessanta, quando Amanda iniziò a sfilare proprio per lo stilista tedesco.

Negli anni successivi, Amanda ha sfilato per alcune delle riviste di moda più famose nel mondo e per stilisti come Paco Rabanne. Ma la carriera di Amanda Lear va ben oltre il solo mondo della moda. Amanda è, in effetti, un'artista completa: ha recitato in diversi film, come Onyricon di Joe Massot e Metti una notte di Cosimo Messeri, e ha condotto vari programmi televisivi, sia in Italia che in Francia che in Spagna. Amanda è nota, però, soprattutto per la sua strabiliante carriera musicale. Dall'esordio del 1977 con l'album I am a Photograph, l'artista francese naturalizzata britannica ha inciso brani sempre raffinati e di alto livello. Il suo singolo più conosciuto e amato è, naturalmente, il brano disco/dance Tomorrow.

Amanda Lear, ecco i suoi fidanzati più noti

Molti uomini hanno ceduto all'incredibile ed eterno fascino di Amanda Lear. Tra questi, ci sono anche alcune grandi personalità del mondo dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo. Una delle sue relazioni più note è quella con il pittore surrealista Salvador Dalì, di cui diventò musa ispiratrice. Ma Dalì è solo uno dei grandi artisti con cui è stata la talentuosa Amanda. Pare, infatti, che l'artista sia stata anche con uno dei più grandi geni della musica contemporanea. Parliamo di David Bowie, cantautore britannico che ha scritto pagine importanti nella storia della musica rock e non. Bowie potrebbe aver avuto anche un ruolo nella scelta dell'artista di debuttare nel mondo della musica.

Amanda ha conosciuto e sembra abbia avuto una relazione anche con un altro importante cantante britannico: parliamo di Bryan Ferry, leader dei Roxy Music. La cantante è apparsa, inoltre, anche nella copertina dell'album For your pleasure della rock band inglese. Negli anni Sessanta, ha conosciuto anche un altro noto musicista: parliamo di Brian Jones dei Rolling Stones. Con lui, però, sembra ci sia stata solo una relazione d'amicizia. Questi sono solo alcuni dei numerosi uomini che non hanno ceduto al fascino intramontabile di Amanda Lear. Del resto, come non capirli! Amanda è ancora, infatti, una delle artiste più affascinanti e talentuose al mondo!

