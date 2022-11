Selena Gomez e la sua malattia mentale: "Ho un disturbo bipolare"

Selena Gomez si racconta in un documentario in cui affronta il suo peggior incubo: la malattia mentale

Da quando è esplosa la pandemia da Covid si è tornati a parlare di malattie mentali. Un aspetto importantissimo della salute di ciascuna persona spesso sottovalutato, ma che oggi, alla luce della grave crisi sanitaria che il mondo prova a lasciarsi alle spalle, ha assunto un ruolo chiave di cui finalmente si parla.

Un grande contributo in questa direzione l'ha dato la pop star di fama mondiale Selena Gomez, la quale, in un documentario in cui mette a nudo tutte le sue fragilità e il suo mondo interiore, rivela per la prima volta i disturbi mentali con cui ha dovuto fare i conti. E dei quali oggi sceglie di parlare, per aiutare chi, come lei, si trova o si è trovato ad affrontarli.

Il documentario in questione si chiama 'My Mind & Me', ed è visibile su Apple TV+. Attraversa un periodo tanto importante quanto complesso nella vita di Selena Gomez, un'artista che, lo ricordiamo, ha raggiunto il successo planetario da giovanissima. Da teen star a cantante di successo in breve tempo, ma non tutto è andato liscio. La fama non sempre è stata facile da gestire, per le conseguenze mediatiche che una tale notorietà comporta.

Selena Gomez e la diagnosi dei medici: "Soffro di bipolarismo"

Il documentario racconta di quando alla cantante è stato diagnosticato il disturbo del bipolarismo. "Quando sono uscita per la prima volta (dallo studio del medico), non sapevo come avrei affrontato la mia diagnosi. E se fosse successo di nuovo? E se la prossima volta non potessi tornare indietro? Avevo bisogno di continuare a impararlo. Avevo bisogno di apprenderlo giorno dopo giorno”. Questa la testimonianza della Gomez, in riferimento al momento in cui i medici le hanno spiegato l'origine dei suoi malesseri.

Al bipolarismo si è poi aggiunta anche la depressione. Un argomento spesso toccato dalla pop star sui suoi canali social, in riferimento ad errori del passato, ripensando ai quali le capita spesso di chiudersi in uno stato di tristezza, e malinconia.

Dopo un periodo davvero buio della sua vita, Selena ha finalmente deciso di voltare pagina e di uscire dallo stato depressivo in cui rischiava di cadere. Fino alla realizzazione del documentario in cui racconta tutte le sue debolezze, con una finalità davvero lodevole. "Spero che condividendo la mia esperienza e le mie difficoltà, aiuterò le persone a sentirsi ispirate a raccontare le proprie storie. E ad avere la speranza che le cose possano migliorare» ha detto la cantante.

