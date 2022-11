Il cambio look di Federica Pellegrini: mai vista una frangia bella così

La campionessa ha deciso di cambiare look: la nuova acconciatura di Federica Pellegrini è la nuova tendenza d'autunno.

Federica Pellegrini è tra le campionesse olimpiche più amate dal pubblico italiano. Lo scorso anno ha deciso di salutare il suo pubblico con l'ultimo appuntamento a Tokyo 2020 senza però lasciarlo davvero. La Pellegrini ha cominciato una nuova fase della sua carriera tra televisione e spettacolo ma non solo. L'abbiamo vista poi impegnata con il suo matrimonio che si è celebrato alla fine dello scorso agosto con il suo ex allenatore Matteo Giunta.

Federica e Matteo sono ormai una coppia famosa a tutti gli effetti e che riesce a divertire molto il pubblico sui social. Il loro amore ha fatto sognare milioni di fan e oggi si godono i primi mesi da marito e moglie. La Pellegrini è però anche un'icona di stile e i suoi look sono sempre più apprezzati dai fan sui social e in copertina. Questa volta ha deciso di cambiare look ai capelli lanciando una nuova acconciatura che probabilmente è il trend dell'autunno.

L'acconciatura di Federica Pellegrini fa impazzire tutti: ecco perché è perfetta per l'autunno

Federica ha deciso di pubblicare alcune foto della sua nuova acconciatura che sono una vera ispirazione per chi desidera darci un taglio e sperimentare un look completamente nuovo. La Pellegrini da tempo porta i capelli corti in un caschetto biondo ormai famoso ma questa volta a colpire è la sua frangia.

Dalla foto possiamo notare una frangia a dentelé, al contrario di quella che vediamo di solito è tagliata su due livelli rendendo il taglio molto più dinamico. La frangia della Pellegrini ha una parte centrale molto più corta e frastagliata mentre sui lati continua ad essere lunga. Si tratta di un genere di taglio che è perfetto sui capelli corti e che soprattutto si abbina magicamente alle ultime tendenze d'autunno. Da un lato abbiamo le famose code basse a riga centrale definita per chi ha la chioma lunga e dall'altro un taglio molto dinamico per chi preferisce portare i capelli corti.

Entrambe le tendenze sono di grande moda in questa stagione e sembra proprio che Federica abbia deciso di abbianare un look più definito a questo cambio acconciatura. Presto avremmo modo di vederla durante le puntate di Pechino Express alle prese con una cultura diversa e tanti passi a piedi che certamente riuscirà a sostenere. Le altre coppie dovranno aver paura della Pellegrini e di Giunta? A quanto pare sembra proprio di sì.

