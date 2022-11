Non buttare i fondi del caffè: 4 utilizzi per la casa e per la skincare

Grazie alle numerose proprietà nutritive, i fondi del caffè possono essere riutilizzati per la cura della nostra casa, delle piante e persino della nostra pelle

Non tutti gli scarti di cibo meritano di finire nella pattumiera. O almeno non subito. Ce ne sono alcuni che possono essere riutilizzati nei modi più svariati e sorprendenti. Tra questi ci sono i fondi del caffè. Proprio così: ricco di sostanze nutritive, quello che a una prima impressione può sembrare lo scarto del caffè in realtà è una fonte preziosa di proprietà da sfruttare al 100%.

Il primo modo per riciclare e usare nuovamente il fondo del caffè ha a che fare con il frigorifero. Posizionandone uno all'interno di una ciotolina che andremo a posizionare preferibilmente su uno scaffale centrale del frigo, aiuterà a eliminare gli odori. Talvolta, infatti, nel frigo capita di sentire odori troppo forti o fastidiosi, che il fondo del caffè aiuta a neutralizzare.

Un altro utilizzo prezioso del nostro fondo di caffè riguarda invece il giardinaggio. Anziché acquistare i concimi artificiali o soluzioni chimiche (costose e spesso nocive se non li si usa nel modo corretto), per rendere le nostre piante più forti corre in nostro soccorso il caffè. Le sostanze nutritive contenute nel fondo che estraiamo dalla moka rappresentano un toccasana per le piante: azoto, calcio, potassio, ferro, fosforo e magnesio.

Fondi del caffè per una pelle levigata: perfetto scrub per la skincare

Ma il caffè è perfetto anche per la cura della nostra pelle, spesso affaticata e stressata. Grazie alla sua consistenza granulosa, il fondo del caffè è perfetto come base di uno scrub 100% naturale con cui rimuovere le impurità che si depositano sul nostro viso durante la giornata. Un vero e proprio esfoliante naturale da realizzare in casa. Basterà mescolare i fondi con dell'olio di cocco (in alternativa può andar bene anche un po' d'acqua) e strofinarli con le mani. Lo scrub può essere naturalmente utilizzata anche per il corpo, perfetto prima della depilazione così da eliminare la pelle morta e prevenire la formazione di peli incarniti.

Infine, sempre per la bellezza del nostro viso, il fondo di caffè può aiutare anche a contrastare le occhiaie scure. Sì, perché le proprietà antinfiammatorie della caffeina stimolano la micro circolazione sanguigna intorno agli occhi. Il che contribuisce dunque a ridurre le occhiaie e il gonfiore delle borse. In generale, creme e cosmetici a base di caffeina sarebbero ideali proprio per contrastare e rallentare l'invecchiamento cutaneo, grazie all'azione degli antiossidanti del caffè.

