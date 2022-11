Kate Middleton e il Principe William rivelano: "Ecco cosa beviamo ogni sera.."

La coppia più amata della Royal Family confessa un segreto sulla propria vita privata: ecco cos'è che bevono ogni sera prima di andare a letto.

Mai come in questo periodo la Royal Family è sotto i riflettori della cronaca mondiale. Con la dipartita della Regina Elisabetta II si sono riaccese le luci sulle diatribe familiari, sugli addii e le voci di palazzo continuano a rincorrersi con l'insediamento del nuovo Re. Insomma la corona è anche questo e la regina Elisabetta lo sapeva bene considerando i tanti scandali che si è ritrovata a fronteggiare in questi settant'anni di regno.

Con la morte della sovrana anche Harry e Meghan hanno fatto ritorno a Londra per i suoi funerali e gli impegni della corona ma immediatamente sono tornati negli Stati Uniti. Proprio a Gennaio 2023 è atteso il libro del principe Harry che ancora una volta getterà un velo di mistero sulla famiglia reale. A Londra invece, al fianco del re e della regina consorte, sono rimasti William e Kate. Il futuro re e sua moglie si dedicano alla propria famiglia e ai loro tre figli partecipando agli eventi pubblici e agli impegni di palazzo.

La strana abitudine di William Kate: ecco cosa bevono ogni sera

Il principe e la principessa non sono soliti condividere le proprie abitudini con i sudditi e i giornalisti ma c'è qualcosa di cui non possono fare a meno ogni sera prima di andare a letto. Così come per molte coppie anche loro la sera si rilassano dopo aver messo a letto i loro bambini ed è questo il momento in cui si concedono un ottimo gin tonic.

Sappiamo bene che la famiglia reale inglese è amante del buon vino e soprattutto dei distillati, molti infatti vengono prodotti proprio dalla casata reale. Per questo motivo un buon bicchiere di gin tonic preparato in casa non può che far bene per accompagnare il riposo soprattutto dopo una giornata abbastanza stancante. Sembra proprio che William e Kate affrontino con questa vecchia abitudine gli impegni del regno soprattutto in questo periodo di grande transizione dove molto cose sono in fase di cambiamento.

LEGGI ANCHE>>>Royal Family, si svelano gli altarini: a Camilla non è mai piaciuta Kate Middleton!