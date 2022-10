Royal Family, si svelano gli altarini: a Camilla non è mai piaciuta Kate Middleton!

Christopher Andersen, esperto della famiglia reale britannica confessa un dettaglio che lascia tutti senza parole. È sempre stata colpa sua.

La famiglia reale britannica sta vivendo dopo la morte della Regina Elisabetta una fase di assestamento. Carlo a 73 anni è finalmente diventato Re e ha deciso immediatamente alla scomparsa della madre mettere subito le cose in chiaro. Sua moglie Camilla ha ottenuto il titolo di Regina Consorte mentre i suoi titoli scozzesi sono passati a suo figlio William. Anche Kate ha ottenuto il titolo di Principessa del Galles sino ad allora appartenuto a Diana e mai a Camilla. L'esperto della famiglia reale Christopher Andersen, ha dichiarato che anche per questa ragione Kate non è mai stata troppo simpatica alla Regina Consorte. Inoltre sembra che lui ha assistito ad un evento che ha messo a dura prova il rapporto dei futuri Re d'Inghilterra.

Kate Middleton non è mai piaciuta a Camilla: questione d'invidia? Ecco cosa pensa l'esperto della famiglia reale

Kate è senza ombra di dubbio, proprio come Meghan Markle, una donna molto fortunata. A differenza della sua defunta suocera che apparteneva ad una famiglia nobile inglese favorendo le nozze con il futuro Re, Kate era una semplice studentessa che ha avuto la fortuna di far innamorare il rampollo reale. La donna, secondo l'esperto non è mai stata approvata da Camilla proprio per il suo rango sociale.

Sembra infatti che quando ci fu la crisi tra la coppia nel 2007 è stato sempre per alcune paroline dette di troppo da Camilla nei confronti della Middleton. Forse, alcuni, sospettano che in realtà dietro questa 'antipatia' si celi altro. La donna quando ha sposato Carlo non ha mia ottenuto il titolo di Principessa del Galles in rispetto della defunta Diana. Kate, invece, ha ottenuto subito il titolo non appena la Regina Elisabetta è scomparsa e pare che in tutti questi anni a Camilla non sia mai andato già che la figlia di un'assistente di volo diventasse di punto in bianco Principessa mentre lei, discendente di una famiglia nobile inglese, rischiava anche di non ottenere il titolo di Regina Consorte!

LEGGI ANCHE:Kate Middleton, vacanze rovinate: la Principessa del Galles ha un impegno improrogabile