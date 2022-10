Michelle Hunziker, altro che Trussardi: i fan su di giri per gli auguri all'ex Eros Ramazzotti

Compleanno di Eros Ramazzotti: arrivano tantissimi auguri per il cantante ma i fan impazziscono per quelli di Michelle Hunziker.

Michelle ed Eros sono una delle coppie del mondo dello spettacolo che ancora oggi ci fa sognare. I due si sono sposati giovanissimi e sempre in tenera età hanno avuto la loro bambina Aurora. La coppia però ha dovuto affrontare un terribile momento. Michelle era rimasta incastrata in una setta che ogni giorno la convinceva sulla negatività di suo marito. La donna amava tantissimo il padre di sua figlia ma per sua stessa ammissione quando si finiscono in questi giri è difficile pensare lucidamente. La donna è stata sopraffatta e dopo un po' è arrivata la rottura con Ramazzotti. Eppure nonostante la rottura è proprio grazie ad Eros che Michelle è riuscita a 'rinsavire'.

Eros Ramazzotti che sapeva i giri in cui si era cacciata la moglie una volta firmate le carte del divorzio era preoccupatissimo per sua figlia ed ha chiesto al giudice l'affido della piccola Aurora. Michelle per paura di perderla ha finalmente aperto gli occhi ed è tornata a vivere.

Michelle ed Eros: tutti li vorrebbero insieme. Ecco gli auguri della conduttrice che scioglie i cuori dei fan

Michelle ed Eros hanno poi continuato a vivere separatamente le loro vite e hanno avuto altri compagni e figli. Eppure quasi nello stesso periodo hanno annunciato la separazione e poco dopo sono apparsi in tv dove, goliardicamente, si sono scambiati un bacio che ha lasciato sperare a tutti i fan della coppia che i due potevano, dopo quasi 20 anni, ritornare insieme. Eppure non è stato così ma i veri fan hanno sperato nuovamente che ciò potesse accadere quando hanno visto nel videoclip di Ama Aurora e Michelle divertirsi insieme ad Eros. Insomma, chi ha visto questa coppia nascere ancora spera di poterla vedere nuovamente insieme.

In occasione del compleanno di Eros, Michelle decide di pubblicare questa foto aggiungendo un commento che non lascia più dubbi all'immaginazione.

'Ti voglio bene' scrive Michelle aggiungendo anche un 'presto nonni'. Gli ex sono pronti per affrontare un nuovo capitolo della loro vita: Aurora presto li farà diventare nonni! Una gioia immensa che stanno condividendo con la loro primogenita e che li ha avvicinati ancora di più. Chissà se questo bene si tramuterà mai un giorno in amore... i più romantici continuano a sperarci!

