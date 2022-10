Michelle Hunziker svela la posizione che proprio non le piace: " Siamo troppo attaccati"

Michelle Hunziker in estrema difficoltà. Si confessa con i suoi follower: questa posizione proprio non le piace.

Abbiamo conosciuto Michelle quando ha deciso di posare per la pubblicità di intimo Roberta. Un primo incontro veramente senza veli visto che abbiamo conosciuto prima le sue ciapet e solo successivamente il suo viso, simpatia e bravura nella conduzione. Michelle ormai, da quando i social hanno spopolato ha iniziato a condividere con i suoi follower veramente tutto. Ha raccontato la contentezza dell'arrivo del suo primo nipotino e anche del rapporto che ha con Eros che ha deciso di chiedere alla sua ex di partecipare al videoclip di Ama. Michelle non si nasconde più, si mostra a prima mattina senza trucco e in palestra tutta sudata. Ama il contatto con il suo pubblico che la segue con tanto affetto e stima.

Michelle Hunziker senza filtri: "Cos'è questa posizione?"

Oggi nelle storie dopo aver annunciato l'ennesimo lancio della sua linea di prodotti Goovi ha deciso di dedicare del tempo a se stessa senza rinunciare alla compagnia del suo pubblico. La donna si sta facendo le unghie ma a un certo punto viene sovrastata da Trussardi. Non si tratta del suo ex marito o delle figlie Sole e Celeste. A sovrastare Michelle con una posizione atavica è il piccolo Odino.

Michelle dice che si sente sovrastata dal cucciolino che inizia a 'ballate il tip tap' sul petto di Michelle mentre si sta facendo le unghie. "Che succede?", chiede al cagnolino che la sovrasta sempre di più per catturare la sua attenzione: "Cos'è questa posizione?" ma Michelle ha capito già tutto: "È una questione di pappa?", chiede Michelle che ha capito che il cucciolo di levriero italiano che non appena sente la parola magica inizia a fare tantissime coccole alla sua padroncina forse per ottenere una razione extra di cibo. "Hai già mangiato!", commenta Michelle e Odino per intenerire la sua padrona la riempi di bacini e si appoggia teneramente sulla sua spalla.

