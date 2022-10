Ilary Blasi fatta fuori dall'Isola dei Famosi? Ecco la verità sul suo ritorno a Canale5

Da quando ha annunciato la sua separazione con Francesco Totti la conduttrice ha deciso di non rilasciare interviste ma ad Oggi rivela..

Appena terminata la scorsa edizione dell'Isola dei Famosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della sua separazione con il calciatore Francesco Totti. Dopo circa venti anni di matrimonio e tre splendidi figli, Francesco ha comunicato tramite ANSA che la separazione sembra essere l'unica soluzione per salvare il rapporto con la sua ex. Da quel momento sono stati tantissimi gli articoli e le indiscrezioni che uscivano ogni giorno sugli ex coniugi che non hanno mai voluto parlare della fine del loro matrimonio, né sui social, né tramite interviste. Forse solo dopo lo scandalo dei Rolex e delle borse si sono esposti con simpatici video lasciando presagire ad alcuni fan che, nonostante la fine della relazione, i due si stuzzicano e si continuano a prendere per in giro.

Ilary Blasi rinuncia alla conduzione dell'Isola dei Famosi: ecco la verità!

La donna non ha mai voluto rilasciare interviste dopo la sua separazione. Pare che abbia rifiutato anche l'invito dalla sua carissima amica Silvia Toffanin. Molti speravano infatti di vederla nel salotto di Verissimo spiegare la verità sulla fine del rapporto. Eppure ancora non abbiamo avuto modo di scoprire la sua versione dei fatti, ma Ilary pare che si sia sbilanciata sul settimanale Oggi riguardo il suo lavoro. Dopo l'annuncio della rottura alcune voci dicevano che la donna non sarebbe apparsa in tv almeno per un anno rinunciando quindi anche alla conduzione dell'Isola dei Famosi che di solito comincia subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Ilary, così come scrive Oggi, ha dichiarato che in un primo momento voleva prendersi una pausa dalla tv ma spinta e incoraggiata da amici e parenti ha deciso di non rinunciare agli impegni già presi con la rete di Piersilvio Berlusconi. Pare quindi che la rivedremo in tv la prossima primavera. Del resto stando ad alcune indiscrezioni il suo cachet è di circa un milione netto: Ilary in qualche modo deve pur ricomprarsi le sue Chanel!

