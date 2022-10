Kate Middleton, vacanze rovinate: la Principessa del Galles ha un impegno improrogabile

Kate Middleton e il Principe avevano deciso di trascorrere del tempo con i loro bambini ma la Principessa ha un impegno improrogabile.

La nuovissima principessa del Galles, Kate Middleton dopo la morte della Regina Elisabetta aveva proposto a suo marito, il Principe William di trovare del temo da trascorrere insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis. La coppia infatti da quando i medici erano allarmati per la salute della sovrana hanno 'trascurato' i bambini e tutti i loro impegni scolastici. Il padre è dovuto correre in Scozia per salutare la nonna prima che fosse troppo tardi mentre Kate è rimasta a Londra con i figli. Lo stesso è stato fatto anche da Meghan. Successivamente è arrivata in Scozia da sola e tutti si chiedevano a chi fossero stati lasciati i piccoli reali. Sicuramente ad occuparsi di loro i nonni materni che hanno aiutato i nuovi Principi del Galles a gestire le loro emozioni.

Il piccolo Louis che ha solo 4 anni ha commentato con la mamma che ora finalmente la nonna Elisabetta si era ricongiunta con il nonno Filippo. Delle parole che hanno commosso non solo la famiglia ma anche tutti i sudditi. George e Charlotte se potevano esimersi al funerale di nonno Filippo questa volta hanno dovuto presenziare.

Kate Middleton rovina le vacanze con i suoi figli. Ecco l'impegno a cui non è potuta mancare

George in quanto futuro erede al trono non poteva non essere presente al funerale della nonna. I genitori hanno pensato di portare anche Charlotte che oltre ad essere molto legata ad Elisabetta è colei che tiene i fratelli sempre in ordine. La scena di Charlotte che dice al fratello che si deve inchinare non appena passa la corona ha fatto il giro del mondo. Nonostante ciò è pur sempre una bambina di 7 anni e quando la nonna è stata portata via non c'è stata etichetta o galateo che abbia tenuto: Charlotte è scoppiata in un pianto disperato pubblicamente.

La famiglia aveva capito che dovevano trascorrere del tempo con i loro figli dopo questa dolorosissima parentesi e hanno deciso di concedersi una vacanza. Eppure Kate ha dovuto abbandonare figli e marito per un impegno improrogabile. Preet Chandi ha deciso di viaggiare per 1000 miglia attraverso l'Antartide. Una donna coraggiosa che ha deciso di compiere questo viaggio in solitaria come mecenate della Principessa per dimostrare a tutte le donne che non esistono limiti. Kate ovviamente non poteva mancare e il giorno della sua presenza si è incontrata con la 33enne che rivedrà tra 75 giorni.

