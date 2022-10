Che tempo farà oggi a Napoli? Gli esperti dicono di stare in guardia

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo di Napoli è sereno con bassa umidità, temperatura media di 23.61°C, temperatura minima di 17.78°C e temperatura massima di 24.43°C. La velocità del vento è moderata (2.74km/h) e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Oggi a Napoli il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più nel pomeriggio. La temperatura massima registrata è di 24°C e la minima di 17°C. Le condizioni del vento sarannomoderate e la percentuale di umidità bassa.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è: il cielo è sereno; l'umidità è del 39%; la temperatura media è di 23.13°C; la temperatura minima è di 16.13°C; la temperatura massima è di 24.77°C; la velocità del vento è di 2.05 km/h; percentuale di nuvolosità: 0%. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Il meteo per la città di Avellino è: sereno; l'umidità è del 39%; la temperatura media è di 23.13°C ; la temperatura minima è di 16.13°C ; la temperatura massima è di 24.77°C ; la velocità del vento è di 2.05 km/h; percentuale di nuvolosità: 0%.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è bello. La temperatura media è di 25.21 gradi Celsius, la temperatura minima è di 15.35 gradi Celsius, e la temperatura massima è di 27.29 gradi Celsius. Il cielo è sereno, l'umidità è del 35%, e la velocità del vento è di 2.14 km/h. ci sono molte cose che si possono fare oggi a Caserta! Si può andare al museo, fare un picnic, visitare un parco, andare in spiaggia, godersi il sole o andare al shopping.

Salerno

Il meteo per Salerno è bello con un cielo sereno e una temperatura media di 23.32°C. La temperatura minima è di 12.6°C e la massima di 24.04°C. Il vento soffia a 2.64km/h, ed è prevista una percentuale di nuvolosità del 5%. Oggi in base a questo meteo è possibile fare: una passeggiata al mare, andare in bici o in scooter, visitare un museo o una chiesa.

Benevento

Il meteo di Benevento è molto buono. La temperatura media è di 23.39°C, la temperatura minima è di 14.67°C mentre la temperatura massima è di 25.21°C. Il cielo risulta essere molto sereno e l'umidità relativa è del 41%. La velocità del vento si attesta intorno ai 3.74km/h ed il 5% della superficie presenta nuvolosità. Benevento: il meteo è buono con temperature medie di 23.39°C

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi è: cielo sereno, umidità al 40%, temperatura media di 25.23°, temperatura minima di 16.65°, temperatura massima di 25.23° e velocità del vento 2.89 km/h. La percentuale di nuvolosità è pari al 2%. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Il meteo di Paestum oggi è: cielo sereno, umidità al 40%, temperatura media di 25.23°, temperatura minima di 16.65°, temperatura massima di 25.23° e velocità del vento 2.89 km/h. La percentuale di nuvolosità è pari al 2%. Quindi oggi potete andare in spiaggia oppure fare un picnic all'aperto!