GF Vip 7, Marco Bellavia fatto ancora fuori: le dichiarazioni che nessuno si aspettava

Il re del Gossip Amedeo Venza lascia una dichiarazione su Marco Bellavia che sconvolge i fan del programma: fatto ancora fuori.

Marco Bellavia è e sarà sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip7 nonostante la permanenza di soli 22 giorni. L'uomo ha dichiarato che erano 22 anni che desiderava prendere parte al programma ma che per una ragione o un'altra non era mai riuscito ad entrare nella casa. Alla fine dopo numerosi provini sostenuti con Alfonso Signorini, l'ex di Paola Barale è riuscito ad entrare nella casa di Cinecittà. Il suo modo di giocare e scherzare per rapportarsi con tutti sembra ver infastidito quasi tutti i concorrenti che al momento delle nomination hanno deciso di far branco e nominarlo. Marco non ha reagito bene a questi duri colpi affermando che da solo sapeva di non farcela ma sperava e si appellava ai compagni.

Un silenzioso grido d'aiuto che non è stato mai ascoltato e nei giorni successivi la sua angoscia è cresciuta sempre di più. Le immagini strazianti di Marco che piange sul divano o a terra resteranno per sempre un pugno nello stomaco e dopo aver raggiunto l'apice della stanchezza ha decido di abbandonare il programma.

Grande Fratello Vip 7, polemica su alcune presenze in studio. Parla il manager di Marco Bellavia

L'uomo ha abbandonato la casa per diverse puntate si è continuato a parlare del caso Bellavia. L'uomo ha poi trovato la forza di presenziare in studio e di confrontarsi non solo con Ginevra Lamborghini, squalificata proprio per la vicenda, e Giovanni Ciacci, eliminato dal pubblico per le sue affermazioni, ma ha anche avuto modo di confrontarsi con i diversi coinquilini. Eppure qualcosa al pubblico scoccia. Perché la Lamborghini e Ciacci sono ancora presenti in studio mentre Bellavia è assente? A chiarire questo è Amedeo Venza che sembra essersi confrontato con il manager di Marco.

"Non dipende da Marco è il Gf che decide", dice il manager. Di solito Amedeo non pubblica mai niente se non è sicuro al 100% delle sue fonti quindi volendo dare per vera questa dichiarazione siamo sicuri che a breve assisteremo a un vera e propria ribellione da parte del pubblico. Gli italiani vogliono Bellavia in studio e chiedono che, come tutti gli altri concorrenti squalificati nelle edizioni precedenti, Ginevra e Ciacci restino a casa.

