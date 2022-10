Meteo campania: oggi occhio a Avellino e Salerno!

Cari lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli è: clear sky, humidity of 42%, the average temperature is 23.31°C, the minimum temperature is 17.72°C, the maximum temperature is 24.02°C, and the wind speed is 3.24 km/h. Quindi, oggi potresti andare a fare una passeggiata al parco, oppure visitare un museo.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è bello. La temperatura media è 21.72°C, la temperatura minima è 14.37°C e la temperatura massima è 23.76°C. Il cielo è chiaro e l'umidità è 41%.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è molto buono. La temperatura media è di 24,25 gradi centigradi, mentre la temperatura minima è di 16,03 gradi centigradi. La temperatura massima raggiunge i 26,25 gradi centigradi. Il cielo è sereno e l'umidità è pari al 35%. La velocità del vento è di 2,28 km/h. Oggi, secondo il meteo, dovresti dedicarti all'outdoor. Passeggia nel tuo quartiere, esplora le aree verdi e rilassati godendoti il bellissimo clima.

Salerno

Il clima a Salerno è generalmente temperato con inverni miti ed estati calde. La stagione più piovosa è l'autunno, mentre la primavera è la stagione meno piovosa. In generale il cielo è sereno o poco nuvoloso. L'umidità media si attesta intorno al 37%, la temperatura media si aggira intorno ai 21°C ed il vento soffia moderatamente con una velocità di circa 3 km/h.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è: il cielo è sereno; l'umidità è del 40%; la temperatura media è di 22.38°C; la temperatura minima è di 13.71°C; la temperatura massima è di 24.42°C; la velocità del vento è di 2.65 km/h; l'percentuale di nuvolosità è dello 0%. Il sereno e l'umidità favoriranno una buona giornata di sole. La temperatura sarà gradevole durante il giorno, ma il vento potrebbe renderla più fresca la sera.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è molto bello. Il cielo è limpido e l'umidità è relativamente bassa. La temperatura media si aggira intorno ai 25 gradi centigradi, con una minima di 16 e una massima di 25. Il vento soffia moderatamente e la nuvolosità è quasi nulla. Oggi a Paestum è possibile fare molte attività, ad esempio una passeggiata nel centro storico, un giro in bicicletta o in moto nella campagna circostante, una nuotata o un bagno nelle bellissime spiagge della città. Oppure si può visitare il famoso sito archeologico.