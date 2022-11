Chi è la moglie di Giacomo Gianniotti? È famosissima a Hoollywood

La star di Grey's Anatomy è il nuovo volto di Diabolik: ecco chi è sua moglie e perché è famosissima negli Stati Uniti.

Giacomo Gianniotti è uno degli attori più amati al mondo che ha costruito la sua fama con grande sacrificio fino alla popolarità negli Stati Uniti grazie al medical drama Grey's Anatomy. L'attore è nato a Roma ma poi si è trasferito a Toronto in Canada dove ha cominciato la sua avventura nel mondo del piccolo e grande schermo. Naturalizzato canadese, Giacomo non ha mai perso i contatti con l'Italia. A dimostrazione del suo legame con il Bel Paese c'è la capacità di parlare ancora l'italiano perfettamente ma non solo.

Finalmente dopo i tantissimi successi americani è ritornato in Italia con una nuova pellicola. Inizialmente tutti lo ricordavano nei panni di Andrea De Luca, specializzando al Grey's Sloan Memorial e fidanzato di Meredith Grey. È lui ad aver preso il posto di Derek, o quasi, nel cuore dei fan prima di morire nella serie a causa della pandemia da Coronavirus che Grey's Anatomy ha deciso di mettere in scena nella 19esima stagione. Scopriamo chi è sua moglie e perché è famosissima in America.

Chi è la moglie di Giacomo Gianniotti: l'attore canadese ha conquistato finalmente anche l'Italia

Dopo il successo americano arriva quello tutto italiano per Gianniotti e porta il nome di Diabolik. Al suo fianco durante le riprese vediamo una splendida Miriam Leone nei panni di Eva Kant che abbiamo già conosciuto nella prima parte della pellicola uscita nel 2021. Giacomo arriva nei panni di Diabolik in sostituzione a Luca Marinelli e finalmente anche il pubblico italiano ammirerà il suo talento oltre il camice da medico con cui lo abbiamo conosciuto.

Sintomo del fatto che l'Italia è sempre stata la sua casa è che l'attore ha deciso di sposare proprio qui sua moglie Nichole Gustafson nel 2019. La coppia si ama moltissimo ed è molto legata ma la giovane artista è famosissima quanto lui negli stati uniti. Nichole Gustafson è infatti una make-up artist di grandissimo successo che collabora a Hollywood con le più grandi star americane, insomma una vera fuoriclasse. In Italia è poco conosciuta ma chissà se presto li rivedremo insieme da queste parti magari proprio ai Castelli Romani, location del loro matrimonio da favola celebrato qualche anno fa.

