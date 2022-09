Stefano De Martino, avete mai visto la sua barca? Costa tantissimo e ha il nome di una persona speciale

Stanno per terminare le vacanze ed alcuni vip hanno deciso di passarle su lussuosi yatch. Uno di questi è Stefano De Martino. Ma sapete quanto costa il suo yatch e come si chiama? Non credere ai vostri occhi.

Stefano De Martino si può definire un figlio d'arte. Suo padre infatti, è un ballerino professionista. Il suo esordio all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi è avvenuto proprio come ballerino. De Martino ha più volte affermato che la sua passione per la danza è nata quando era molto piccolo e per anni è stata la sua unica preoccupazione. Con il passare del tempo però, ha scoperto di avere un altro grande talento, quello di intrattenere il pubblico.

Così, di punto in bianco, dopo l'esperienza a L' Isola dei Famosi in qualità di inviato si è ritirato dalla danza ed ha cominciato la sua carriera di conduttore. Nel corso di questi ultimi anni, il suo talento e la sua propensione ad essere un ottimo presentatore lo hanno condotto sulla cresta dell'onda facendolo diventare uno dei conduttori più richiesti all'interno della Rai. I programmi da lui presentati sono stati un vero e proprio successo a partire da made in Sud, fino a terminare a Bar Stella la prima trasmissione ideata da lui stesso.

Nell'ultimo anno, Stefano De Martino non è stato al centro dell'attenzione solo per i suoi successi professionali ma anche per la sua vita privata. Il suo riavvicinamento a Belen Rodriguez, la sua ex moglie ha riempito pagine e pagine di giornali e tutti hanno cominciato a chiedersi quanto sarebbe durata. Le cose vanno a gonfie vele tra i due, tanto che hanno trascorso insieme le vacanze sullo splendido yatch del' ex ballerino che porta il nome di suo figlio, Santiago. Ma quanto costa questa lussuosissima barca? Scopriamolo.

Stefano De Martino, ecco quanto cosa la preziosissima "Santiago"

E' impossibile non notare quanto il conduttore napoletano sia legato a suo figlio Santiago. Molto spesso è proprio il piccolo il protagonista delle stories pubblicate sui social da Stefano ed è evidente che c'è un legame molto forte tra i due. E' per questo semplice immaginare perché l'ex ballerino di Amici abbia deciso di dare il nome di suo figlio alla sua splendida imbarcazione d'epoca.

Lo scafo è un' opera d'arte e sembra essere databile agli anni '70. Anche se non si conosce la reale cifra spesa dal conduttore per diventare il proprietario del bellissimo yatch, le indiscrezioni dicono che il suo valore si aggira intorno ai 250 mila euro, senza contare che gli optional scelti da De Martino farebbero lievitare di molto il prezzo. Non c'è che dire, un pezzo davvero unico.

