Antonino Cannavacciuolo, la confessione a cuore aperto: "Avrei dovuto fare altro", fan spiazzati

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati della televisione, ma ciò che ha detto in un'intervista nel salotto di Mara Venier ha lasciato perplessi molti fan che non potevano credere alle sue parole.

"Il gigante buono" è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Cannavacciuolo attraverso la sua simpatia e il suo talento culinario è riuscito a fare breccia nel cuore degli italiani che lo hanno amato fin dalla sua prima apparizione. Una delle colonne portanti dello show Masterchef Italia è riuscito ad affascinare e intenerire il pubblico, ancora di più nel programma Cucine da Incubo dove si mette a completo servizio dei proprietari di alcuni locali in crisi e fornisce moltissimi consigli per prendere in mano le redini dell'attività e portarla al successo.

In ogni sua intervista lo chef ha voluto menzionare la sua compagna di lavoro e di vita, sua moglie Cinzia Primatesta. I due si sono conosciuti e innamorati a Villa Crespi, prima che diventasse il ristorante stellato che è adesso. All'epoca Cannavacciuolo era solo uno chef desideroso d' imparare e decisamente molto giovane. L'amore però lo ha coinvolto a tal punto da decidere di cominciare la vita coniugale insieme alla donna della sua vita. In un' intervista nel programma Rai, Domenica In però, lo chef ha parlato proprio del suo lavoro e di alcune scelte che non rifarebbe più.

Antonino Cannavacciuolo, la confessione che non piace ai fan: "Non lo rifarei..."

Spesso Antonino Cannavacciuolo dal suo profilo social non solo pubblica ricette e foto che lo ritraggono mentre cucina e da vita a piatti unici, ma anche a momenti molto teneri che riguardano la sua vita privata. Da vero "Gigante buono", lo chef stellato ama profondamente la sua famiglia e i suoi figli e non ha alcuna difficoltà a definirli la parte più importante della propria vita.

Ospite dalla signora della domenica, Mara Venier, Cannavacciuolo ha parlato del suo matrimonio con Cinzia Primatesta. Antonino ha più volte dichiarato di aver trovato oltre che una moglie perfetta anche la perfetta compagna della sua vita. E' stata proprio Cinzia a riuscire nell'opera di convincimento che lo ha portato ad essere uno degli chef più amati della televisione dopo la partecipazione a Masterchef. Eppure nonostante il grande successo non rifarebbe esattamente le stesse scelte. Lo chef si rende conto di aver dedicato tutta la sua vita al lavoro e se potesse cambiare qualcosa non dedicherebbe tutta la sua giovinezza al lavoro. L'avrebbe trascorsa viaggiando per conoscere i segreti della cucina mondiale, con più spensieratezza non rifacendo le stesse scelte che lo hanno condotto al grande successo di oggi.

Leggi anche: Alex Britti torna dopo la sparizione: "La mia vita è cambiata, ecco qual è oggi la mia priorità"