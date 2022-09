Tina Cipollari e la patologia che l'ha colpita dopo la gravidanza: il dramma di cui non ha mai parlato

Tina Cipollari è conosciuta per essere l'opinionista di Uomini e Donne. Nel corso della sua permanenza nel programma ha subito diversi cambiamenti che hanno spinto tutti i telespettatori a chiedersi cosa le stia succedendo. Ecco di cosa si tratta.

La Cipollari è stata la prima corteggiatrice nonché prima tronista di Uomini e Donne diventando in questo modo una delle colonne portanti della stessa trasmissione. Nei 22 anni di partecipazione al dating show ha sempre espresso le sue opinioni in maniera colorita conquistando in più di un'occasione il favore del pubblico. Tina Cipollari si è cucita addosso un personaggio perfetto per il suo carattere irruento ed allo stesso tempo risulta una presenza irrinunciabile per lo show condotto da Maria De Filippi.

E' stato proprio all'interno del dating show che la Cipollari ha incontrato suo marito, Kikò Nalli e la loro unione è durata molti anni. Dal loro amore sono nati tre figli bellissimi eppure hanno deciso di separarsi. Eppure, nonostante il divorzio i due sono molto legati tanto che l'opinionista ha più volte dichiarato di volergli un gran bene e che se un giorno decidesse di risposarsi lei non solo sarebbe felice per la sua scelta ma vorrebbe anche essere la testimone di nozze.

Tina Cipollari la lotta contro il peso: fan preoccupati

La conquista della notorietà da parte di Tina è avvenuta non solo per il suo carattere molto stravagante ma anche per la sua innegabile bellezza e fascino. Il suo primo ingresso a Uomini e Donne è sbalorditivo. Vestito da sera fasciante molto elegante e seducente, le forme ben in vista e la sua chioma bionda riccia che le incorniciava il viso, insomma una vera e propria bellezza, un corpo che non ha nulla da invidiare alle dive del cinema. Ora Tina è molto cambiata e questo cambiamento ha turbato i fan che hanno cominciato a chiedersi se andasse tutto bene.

Negli ultimi anni Tina Cipollari è molto cambiata, dopo le tre gravidanze il suo corpo si è appesantito. In molti si sono preoccupati del suo stato di salute ed hanno cominciato a chiedersi se l' opinionista stesse bene. Lei in prima persona non ha mai rivelato apertamente i motivi per cui il suo peso è molto aumentato nel corso degli anni. E' però evidente che non si tratti di incuria bensì di una patologia che spesso colpisce le donne dopo la gravidanza, l'ipertiroidismo. Tale patologia riguarda un cattivo funzionamento degli ormoni e porta ad un aumento di peso quasi incontrollabile.

