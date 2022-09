Elisa Isoardi a ruota libera su Milly Carlucci: "Lei me l'ha fatto assaggiare per prima"

Elisa Isoardi ha partecipato a Ballando con le stelle qualche tempo fa, ma solo ora fa delle rivelazioni clamorose sulla sua conduttrice Milly Carlucci e su quello che accadeva dietro le quinte del programma.

Elisa Isoardi sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo nel ruolo di conduttrice. Classe '72, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come modella, ottenendo anche molto successo tanto da essere chiamata da stilisti del calibro di Carlo Pignatelli, Brooksfield e Max Mara. Ha anche partecipato ad alcuni video musicali, uno tra i più conosciuti e quello dei Gemelli Diversi per il brano Tu No. Si è fatta largo nel mondo della televisione partecipando ad alcuni programmi nel ruolo di conduttrice come Guarda che luna, il Festival di Castrocaro, Sabato & Domenica estate, fino a prendere il posto di Antonella Clerici nella trasmissione La prova del cuoco per diversi anni. Senza un reale motivo, la Isoardi è come sparita dalla televisione improvvisamente, alcuni dicono in seguito alle percentuali di share della Prova del cuoco, troppo basse rispetto alle aspettative.

Ha avuto anche una storia d'amore finita spesso e volentieri sulle pagine dei gossip. Stiamo parlando del suo fidanzamento con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Una volta terminata questa relazione, la Isoardi è stata la compagna di Alessandro Di Paolo, un noto produttore cinematografico. Dopo essere stati insieme per diverso tempo hanno deciso infine di dividersi definitivamente, anche se spesso il gossip parla di ritorno di fiamma tra i due.

Quando Elisa Isoardi ha partecipato a Ballando con le stelle, il suo insegnante era Raimondo Todaro. La loro sintonia ha lasciato immaginare al pubblico che ci fosse qualcosa in più del semplice rapporto professionale, cosa smentita più volte da entrambi. Ma partecipando al programma di Rai Uno, la Isoardi ha potuto svelare qualcosa sull' elegantissima conduttrice, Milly Carlucci.

Elisa Isoardi su Milly Carlucci: "E' stata lei a farmi assaggiare..."

Nell' intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Elisa Isoardi ha svelato qualche retroscena sulla bella Milly Carlucci. Sembra che la Isoardi si sia molto legata alla conduttrice abruzzese proprio per via della sua vicinanza durante la partecipazione al dancing with. Elisa ha dichiarato testualmente: "Mi ha fatto assaggiare per la prima volta lati di me che non conoscevo. Gliene sarò sempre grata". Insomma grazie allo show 'ballerino' di Rai Uno la bella conduttrice ha scoperto dei lati di sé stessa che non credeva di possedere, riuscendo in questo modo a comprendersi meglio e a liberarsi di molti pesi.

