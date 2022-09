Vi ricordate di Gabriella Golia, la storica presentatrice Mediaset? Ecco che fine ha fatto

Dal 1982 al 2001, il volto di Italia1 è sempre stata Gabriella Golia. Da quell’anno, tuttavia, non è apparsa più in tv. In molti, allora si sono chiesti di cosa si occupi adesso. Scopriamolo insieme

Chi non è più un giovanotto non avrà certo dimenticato la brava Gabriella Golia. È stata una delle annunciatrici di maggior successo in casa Mediaset e tutti i suoi spettatori le hanno sempre voluto un bene dell’anima. Durante la sua carriera, inoltre, ha condotto numerose trasmissioni televisive ed ha anche recitato in una sitcom molto amata: Vicini di Casa. La serie era improntata principalmente sulle vicende dei fratelli Bauscia, Silvio Orlando e Teo Teocoli. Sullo stesso pianerottolo, però, abitava anche Eugenio Tortelli, interpretato da Gene Gnocchi, che impazziva letteralmente per la bella Gabriella.

La donna, infatti, interpretava se stessa e al tempo riscosse un successo davvero clamoroso. Sottolineiamo, però, che la sua grande fama l’ha raggiunta principalmente per il suo ruolo di annunciatrice e presentatrice. Ha condotto programmi molto noti come Unomania, Village e Planet. Qualche anno più tardi, in aggiunta, è stata anche una delle inviate del celeberrimo Fuego. Nel 2002, infine, annuncia il suo abbandono dalle scene. Lasciando il suo ruolo di annunciatrice, inoltre, Italia 1 inizia a fare direttamente a meno di quella figura professionale. Un abbandono, dunque, che ha fatto letteralmente la storia. Che fine ha fatto oggi, però, la brava Gabriella?

Ecco di cosa si occupa oggi Gabriella Golia

Sottolineiamo che la nota annunciatrice non sia scomparsa letteralmente dai nostri teleschermi. Nel 2010, ad esempio, era presente in una puntata de I soliti ignoti. L’anno scorso, invece, era tra gli ospiti di Pomeriggio 5 insieme Maria Giovanna Elmi, Miriana Trevisan e Susanna Messaggio. Se non la vediamo più con la medesima frequenza, infatti, è perché lavora per una emittente televisiva che non figura fra le più note, Businness 24.

La Golia, quindi, non ha abbandonato il modo dello spettacolo definitivamente e la sua rubrica di business spesso, viene trasmessa anche su Sky TG24. Principalmente, tuttavia, è sul web che trasmette la maggior parte dei suoi servizi. Staremo a vedere, dunque, se Mediaset rivolgerà di nuovo la sua attenzione alla bella Gabriella. Di lei, effettivamente, si sente molto la mancanza. I palinsesti del biscione, però, già sono stati presentati da tempo e per la Golia pare proprio che non ci sia spazio. Non ci resta altro da fare, dunque, che attendere la prossima stagione televisiva.

