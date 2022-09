Romina Power pubblica una foto in bianco e nero con Albano Carrisi: il messaggio nostalgico per l'ex marito

Romina Power è diventata una vera e propria star dei social. Il suo profilo ha un seguito molto vasto, tanto che si potrebbe definire un influencer. Qualche tempo fa l'attrice ha condiviso una foto che la ritrae insieme al suo ex marito e lo scatto ha fatto il pieno di like in pochissimo tempo.

Da quando Romina Power è arrivata nel nostro Paese, l'interesse per lei e per la sua vita non si è mai spento. Anzi è cresciuto quando nel 1970 nasce l'amore con Albano Carrisi, all'epoca giovanissima stella della musica italiana. I due decidono di sposarsi nel 1971 e danno vita ad una bellissima famiglia coronata dalla nascita di 4 figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda.

Lo coppia artistica formata da Albano e Romina Power comincia a fare il tutto esaurito per il mondo, diventando una delle coppie più amate della musica. Un sodalizio durato per quasi 30 anni, rotto da una tragedia da cui la coppia non è riuscita più a riprendersi, la scomparsa della loro primogenita Ylenia.

Nel 1994 si riempiono le pagine dei giornali con la notizia della scomparsa improvvisa, Albano e Romina appaiono preoccupatissimi e distrutti ma nel frattempo cercano in tutti i modi di proteggere gli altri tre figli dalla fame dei giornali. Purtroppo nonostante le ricerche estenuanti, di Ylenia non si ha più alcuna notizia. Dopo qualche anno, nel 1999 la coppia decide di lasciarsi, Romina vuole tornare in America.

Molti pensano che il motivo della loro rottura sia da ricercare nella terribile tragedia di Ylenia. Nono sono riusciti a camminare insieme, mano nella mano in quel grande dolore. Solo anni dopo i due hanno ricominciato a lavorare insieme. Romina si trasferì per un periodo nella tenuta di Cellino San Marco, insieme ad Albano Loredana e i loro figli. Le cose tra i due ex vanno molto meglio, tanto che la bella Romina ha condiviso uno scatto molto importante per fare i suoi auguri ad Albano.

Romina Power condivide un ricordo in bianco e nero con Albano: è subito pioggia di like

Non è un mistero che molti fan della coppia vorrebbero rivederli insieme. Sarebbe un modo per continuare a vivere quella favola romantica che si è interrotta troppo presto. Per questo quando Romina ha condiviso lo scatto che la immortala insieme al suo ex marito i fan sono andati in visibilio. L'attrice ha condiviso la foto inedita per fare i suoi auguri al cantante di Cellino San Marco nel giorno del suo compleanno, augurandogli tanta felicità.



