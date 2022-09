Mara Venier parla del suo ex storico e fa ingelosire Nicola Carraro: "Con lui è ancora amore"

Dopo l' incredibile successo di questa edizione di Domenica In, Mara Venier sta finalmente prendendosi una pausa dal lavoro. Ma prima ha voluto rilasciare un' intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando non solo del suo successo ma anche di una sua vecchia storia d'amore.

Quest' anno per Mara Venier è stato un anno di rinascita. La storica trasmissione della Rai, Domenica In ha ottenuto un successo strepitoso ed ovviamente gran parte del merito va proprio alla Zia d'Italia. Già dalla partenza, si era ben inteso che questa Domenica In sarebbe stata molto diversa. Mara si è prodigata in tutti i modi, lavorando molto sodo per dare al pubblico uno show senza precedenti.

A contribuire moltissimo a questo successo c'è indubbiamente il Festival di Sanremo. Di certo chi ha buona memoria ricorderà che i cantanti hanno più volte omaggiato Mara Venier dal palco dell'Ariston. Faceva tutto parte del gioco, il Fanta Sanremo. la Zia d'Italia veniva salutata da tutti in diretta, senza saperlo è diventata l'anima di un gioco molto divertente a cui hanno partecipato tutti, perfino Gianni Morandi. Quando hanno svelato alla signora della domenica del gioco ne è stata entusiasta ed ha addirittura pensato di presentarsi alla finale del Festival di Sanremo indossando una t shirt con su scritto "Cia Zia Mara" per la felicità di tutti cantanti.

A parte giovialità con cui la Venier ha condotto questa ultima edizioni di Domenica In, c'è anche da sottolineare il suo modo personale di essere professionale. La Zia d'Italia porta avanti delle interviste in maniera estremamente fluente, mettendo a proprio agio gli ospiti. Questa impostazione permette a tutti coloro che le sono davanti di sentirsi bene e riuscire a rivelare di sé molto più di quello che avrebbero creduto possibile durante un' intervista. Questa volta Mara Venier si è trovata dall'altra parte e nell' essere intervistata ha anche parlato di Renzo Arbore.

Mara Venier e Rezo Arbore: "Sì è amore, ma ci sono tanti tipi di amore..."

Dallo scoppio della pandemia ed in seguito ad alcuni piccoli acciacchi, Renzo Arbore aveva deciso di non prendere parte ad alcuna trasmissione, ma nello speciale per i 30 anni di carriera della Venier ha deciso di fare un' eccezione e presentarsi in studio. Il gesto dell'artista pugliese ha commosso la conduttrice ed in quel momento tutti hanno ricordato la loro storia d'amore. Rispondendo alla domanda dell'intervistatore su cosa abbia provato nel vedere Renzo in studio la Venier è stata sincera come sempre. La conduttrice non ha avuto problemi a confessare di essere stata molto felice della decisione eccezionale di Arbore e di provare un gran bene nei suoi confronti, anzi un grande amore, sottolineando però che esistono diversi tipi di amore.

