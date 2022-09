Forum, sapete che la ragazza della bilancia è la figlia di un famoissimo attore? Ecco di chi si tratta

Forum è la trasmissione storica della Mediaset che tratta di argomenti giuridici. Nonostante sia un programma molto datato resta uno dei più seguiti di Rete 4. Negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti cercando di includere oltre alla conduttrice anche degli opinionisti e dei 'valletti' che vengono scritturati dal mondo del web. Una di loro è la figlia di un noto attore, scopriamo di chi si tratta.

Forum è nella programmazione della Mediaset dal 1985 ed è un format che si occupa di inscenare dei processi giudiziari che riprendono alcune cause civili ricostruendone i fatti e le testimonianze attraverso degli attori. La necessità della trasmissione deriva dall' idea di dare ai telespettatori un' infarinatura di ciò che accade nelle aule di tribunale offrendone dei parametri attraverso gli esperti.

Nel corso degli anni si sono avvicendate al timone della trasmissione diverse conduttrici. In principio c'era Catherine Spaak, poi per molti anni c'è stata Rita Dalla Chiesa (la conduttrice che ha registrato più presenze nel programma) sostituita da Paola Perego ed infine da Barbara Palombelli. Nel corso degli ultimi anni, anche Forum ha subito dei cambiamento come gli altri programmi televisivi. Il format è diventato più partecipativo. Non solo c'è il pubblico a casa ma è possibile esprimere la propria opinione anche tramite i social.

A far parte del cambiamento anche lo stile di conduzione. Non c'è solo la conduttrice e i due valletti che si occupano dei piatti della bilancia, ma diversi valletti che fanno anche il sunto della situazione prima che il giudice emetta la sentenza. Tra i valletti più conosciuti c'è Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ma c'è anche un'altra figlia d'arte che viene chiamata "la ragazza della bilancia". Ecco di chi si tratta.

Camilla Ghini, la figlia dell'attore Massimo Ghini è 'la ragazza della bilancia'

Camilla Ghini ha sempre avuto una vera e propria passione per la Giurisprudenza, tanto da frequentare lo stesso corso di studi all' università. La presenza a Forum le ha permesso di riprendere in mano proprio questi studi e di procedere spedita per diventare avvocato in breve tempo. Da molto tempo Camilla partecipa al mondo dello spettacolo ma più che a quello della televisione è affezionata alla radio. Conduce diversi programmi radiofonici in diverse emittenti. La figlia di Massimo Ghini ha dichiarato di non aver intenzione di partecipare ai reality e di non aver interesse nella recitazione.

