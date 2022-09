Marta Flavi, la prima moglie di Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi: "Cosa penso di lei"

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti più conosciuti della televisione italiana. Nel corso della sua carriera non solo ha avuto moltissime soddisfazioni lavorative, ma anche sentimentali. Una di queste storie però non è finita per nulla bene. La sua ex moglie Marta Flavi ha parlato non solo del suo ex marito ma anche della sua attuale moglie Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Costanzo ha cominciato la sua carriera come giornalista a soli 18 anni e solo dopo pochi anni è diventato autore di programmi radiofonici e televisivi. Alla sua carriera inarrestabile si affianca una vita sentimentale scandita da ben 4 matrimoni con donne molto importanti del mondo della televisione e del giornalismo. Maurizio Costanzo si sposa per la prima volta con Lori Sammartino una fotoreporter, la loro unione generò molte critiche soprattutto per via della differenza d'età (ben 14 anni).

Qualche anno più tardi i due si lasciano e Costanzo sposa Flaminia Morandi la scrittrice e giornalista madre dei suoi due figli Camilla e Saverio. Anche questo matrimonio però volge al termine poiché Costanzo tradisce la Morandi. Dopo il divorzio il giornalista comincia una relazione con Simona Izzo, la doppiatrice, questa relazione dura tre anni fino all'incontro con Marta Flavi, una conduttrice televisiva molto famosa. Il loro matrimonio avviene nel 1989 ma pochi mesi dopo il matrimonio i due si lasciano il motivo? Maurizio Costanzo ha conosciuto Maria De Filippi.

La stessa Maria De Filippi ha ammesso che con il giornalista l'amore è scoppiato subito ma per via del matrimonio con la Flavi la loro relazione è stata clandestina per un po'. Quando sono stati scoperti hanno dovuto riparare ai loro errori. Dopo molti anni Marta Flavi ha deciso di parlare non solo della sua storia con Costanzo ma anche di sua moglie.

Marta Flavi parla di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Marta Flavi ha parlato del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. La conduttrice ha rivelato di non essere più in collera con nessuno dei due, ma poi ha aggiunto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Marta Flavi ha detto che avrebbe dovuto mandare dei fiori a Maria De Filippi, dopo aver sottolineato ancora una volta di aver superato questa storia da molto tempo. E' chiaro che la sua è una battuta che sottintende dell'altro ma a quanto pare la conduttrice non ha più alcuna intenzione di rivangare la storia.

