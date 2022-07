Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise: "Giù le mani da Briatore"

Elisabetta Gregoraci sembra abbia sviluppato una certa antipatia verso la collega calabrese. Sembra infatti che Roberta Morise sia stata al Twiga e la cosa non sia andata a genio all'ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise sono due conduttrici molto amate della televisione italiana. Nel corso della loro carriera hanno lavorato insieme sono due volte, ma mai sul piccolo schermo. La prima volta hanno partecipato insieme a una fiera sul matrimonio in Calabria e la seconda volta allo spot per la propria terra natale. Tuttavia sembra che il loro rapporto si sia incrinato ultimamente, ma non per via di una rivalità lavorativa bensì per qualcosa di più personale, come la presenza della Morise al Twiga.

Roberta Morise ha partecipato ad una serata al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santanché di Forte dei Marmi in Versilia. E' stata la Senatrice della Repubblica a rendere pubblica la presenza di Roberta nel locale attraverso uno scatto condiviso sui social. Nella didascalia connessa alla foto, la Santanchè ha scritto "Come sempre arrivano gli amici". Una frase del tutto innocua, ma sembra che sia stata proprio questa frase a infastidire Elisabetta Gregoraci.

La notizia di questo presunto scontro tra le belle conduttrici calabresi è stata data dal portale Dagospia. Secondo il sito web Elisabetta non avrebbe particolarmente apprezzato la presenza di Roberta Morise al Twiga ma non se ne conosce il motivo. Ma l'ipotesi più probabile si concentra sull'ex marito della showgirl calabrese, Flavio Briatore. Già in altra occasioni la Gregoraci ha mostrato una sorta di 'gelosia' nei confronti di Briatore per cui non sembrerebbe strano se questo si ripetesse ancora una volta.

Roberta Morise al Twiga, la reazione di Elisabetta Gregoraci

La presunta maretta tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise però non è per via di Flavio Briatore ma per un altro uomo, Giulio Fratini. Quest'ultimo è l'ex fidanzato della Morise e sono qualche tempo fa è stato beccato durante una cena proprio con Elisabetta Gregoraci. Sembra che i due abbiano passato l'intera serata insieme parlando in maniera molto confidenziale e successivamente hanno cominciato a scambiarsi like sui social.

Insomma, non si sa per quale motivo Elisabetta ce l'abbia con Roberta Morise, ma potrebbe dipendere dal nuovo rapporto con Giulio Fratini per cui la presenza al Twiga di Roberta non sarebbe un caso ma una sorta di ripicca. Ma è veramente così? Per ora nessuna delle due ha fatto alcuna menzione sulla faccenda.

