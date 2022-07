La moglie Kobe Bryant è in Italia: cosa fa qui Vanessa dopo la tragica morte del marito

Sono comparse poche ore fa, sul profilo della moglie del campione di basket Kobe Bryant, Vanessa, delle foto di una delle nostre città del Sud. Scopriamone il motivo.

Kobe Bryant poteva essere definito il re della NBA. Sono stati davvero tantissimi i successi che Kobe ha collezionato nella sua carriera di giocatore di basket. Ha vinto per ben 5 volte il campionato della NBA e due medaglie d'oro alle olimpiadi per il suo Paese a Pechino nel 2008 ed a Londra nel 2012. Purtroppo il campione nel 2020 è stato vittima di un incidente in elicottero mentre accompagnava la sua bambina ad una partita. Entrambi hanno perso la vita lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutti.

Forse in pochi sanno che il campione dei Los Angeles Lakers e della nazionale americana di Basket ha passato molto tempo in una città del Sud Italia. Quando aveva solo 13 anni ha seguito suo padre in Italia dove ha passato diversi anni spostandosi tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Il campione si vantava di conoscere molto bene l'italiano proprio perché ha frequentato in questi luoghi le scuole elementari e medie ma ha anche avuto le prime esperienze con il basket.

Tra le città sopracitata Kobe Bryant amava molto anche Napoli e Capri, infatti non è un caso che sua ultima figlia si chiami proprio come l'isola azzurra. Anche nella capoluogo campano come nelle altre città, Kobe ha passato del tempo mentre suo padre giocava con Mario Argenta di Fuorigrotta. Di Capri si è innamorato in seguito durante alcune vacanze, tanto da diventare il posto preferito per il suo relax.

Vanessa Bryant è voluta tornare nei luoghi del cuore per ricordare suo marito facendo una lunga vacanza insieme alle sue figlie. Ad ogni tappa Vanessa ha ricordato qualcosa del grande campione della NBA.

La vacanza di Vanessa Bryant dalla Sicilia, passando per Capri, giungendo a Reggio Calabria

Vanessa Bryant ha partecipato alla grande sfilata di moda organizzata dagli stilisti Dolce & Gabbana in Sicilia e approfittandone si è recata insieme alle sue due figlie a Noto e Categirone. Poi si è spostata facendo tappa sulla Costiera Amalfitana e successivamente a Capri. Infine la bella Vanessa ha deciso di fare tappa a Reggio Calabria il luogo in cui suo marito Kobe Bryant ha passato molti anni della sua infanzia.

Il sindaco di Reggio Calabria ha voluto salutare la famiglia attraverso un comunicato. Tale comunicato ricorda il campione quando era ancora un ragazzino che giocava nelle strade della città sognando di diventare un grande campione.

