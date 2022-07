Carlo Conti sceglie il Sud Italia per le sue vacanze: ecco dove è stato beccato il conduttore

Sempre di più sono i vip che scelgono il meridione per passare le loro vacanze. Fra questi, ultimamente, c’ è anche l’amatissimo presentatore televisivo toscano Carlo Conti. Ecco dove ha deciso di trascorrere i suoi momenti di meritato riposo

L’Italia è universalmente riconosciuta come uno dei luoghi più belli del mondo. Oltre a possedere un patrimonio artistico imparagonabile a quello di qualsiasi altro Paese, ha delle bellezze naturalistiche capaci davvero di togliere il fiato. Gran parte di queste, poi, si trovano nel meridione e i meravigliosi scenari che è possibile trovare nel mezzogiorno d’Italia sono fra i più ambiti per le vacanze di persone comuni e personaggi famosi. Senza nulla togliere alla splendida Toscana o al meraviglioso Trentino, ad esempio, Sicilia, Sardegna e Campania sono fra le mete più ambite dell’estate. In una di queste meravigliose regioni, infatti, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza il simpatico Carlo Conti.

Se ci riferiamo alla Sicilia, ad esempio, c’è un numero davvero infinito di luoghi stupendi dove apprezzare le più belle spiagge del Mediterrano. L’Isola dei Conigli a Lampedusa, ad esempio, è stata premiata molte volte come la più bella del mondo. I Giardini Naxos a Taormina, invece, hanno una peculiare vegetazione che li rendono un vero paradiso terrestre. In Sardegna, poi, ci sono altrettante imperdibili bellezze e anche quest’isola ospita meravigliose attrazioni naturalistiche e culturali. Porto Cervo, ad esempio, è uno dei posti più celebri in cui decine di personaggi famosi, italiani e non, decidono di passare le proprie vacanze. Impossibile, infatti, non rimanere folgorati dalla grande bellezza della Costa Smeralda. Il mare di Porto Rotondo, poi, in estate si riempie di centinaia di Yacht ed è molto facile imbattersi in qualche star di Hollywood. Dove ha deciso di passare, allora, le sue vacanze il buon Carlo Conti?

Ecco dove ha deciso di passare il suo tempo libero il conduttore toscano

Il noto presentatore televisivo ha saggiamente scelto di optare per un luogo altrettanto meraviglioso: la Campania. È nella magnifica Procida, di preciso, che è stato immortalato insieme a Giulio Golia, la storica “Iena” di Italia 1. Insieme a sua moglie e a suo figlio, infatti, Carlo ha deciso di godersi i favolosi scenari dell’isola de “Il Postino” e noi tutti gli facciamo i nostri complimenti per la saggia decisione. Buone vacanze, allora, Carlo e goditi le meraviglie di uno dei luoghi più belli del mondo.

