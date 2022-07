Alessandra Celentano fa una rivelazione clamorosa sul suo passato: c'entra Rudy Zerbi

Alessandra Celentano ha fatto una rivelazione davvero strepitosa sul suo passato che nessuno si sarebbe mai aspettato. A far parte di questo retroscena il suo collega Rudy Zerbi.

Alessandra Celentano non ha bisogno di presentazioni per i milioni di italiani che seguono attivamente da sempre la trasmissione di Maria de Filippi Amici. La Celentano è la severissima maestra di danza classica che 'terrorizza' gli allievi e che ha un concetto di estetica molto radicato che spesso la fa sembrare davvero crudele.

Quest'anno, nell'ultima edizione del talent, la maestra di classico ha concentrato le sue critiche sugli allievi dei suoi colleghi. Con alcuni ci è andata veramente pesante. Ma se alcuni hanno preferito risponderle esausti per le sue continue critiche, altri l'hanno ringraziata per il suo essere profondamente severa.

Una delle allieve che ha subito di più i grandi rimproveri di Alessandra Celentano è sicuramente Serena Carella. La maestra di danza classica le ha sempre rimproverato di non avere il 'fisico' della ballerina, di essere troppo prorompente. Per fortuna nel caso di Serena, altri esperti di danza non sono dello stesso parere di Alessandra Celentano tant'è che nella finale di Amici le è stata consegnata la borsa di studio per una delle più prestigiose scuole di danza al mondo, The Ailey School di New York.

Un altro allievo preso di mira da Alessandra Celentano è Nunzio Stancampiano. Ma mentre Serena soffriva per ciò che la maestra di danza le diceva, Nunzio l'ha presa in maniera differente ed ha deciso di reagire divertendo tutto il pubblico e diventando 'Il re dei tutorial'. Il latinista ha più volte realizzato dei tutorial dove spiega alla maestra quali sono i ritmi del latino che sono molto diversi da quelli della danza classica. Al tempo stesso però, Nunzio ha più volte ringraziato la Celentano per essere stata così severa con lui perché lo ha aiutato ad impegnarsi con maggiore dedizione.

Ma fin qui nulla d nuovo. Nelle ultime ore però spunta un retroscena pazzesco sulla maestra di danza classica, che coinvolge anche Rudy Zerbi.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, come si sono conosciuti? La risposta è davvero molto interessante

In molti credono che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si siano incontrati per la prima volta negli studi Mediaset, ma non è così. I due si sono conosciuti quando erano due ragazzini ed hanno addirittura scoperti di essere quasi parenti. La Celentano racconta di aver conosciuto Rudy attraverso la sua prima moglie e Zerbi insinua bonariamente di averla lasciata per intraprendere una storia con la maestra.

Insomma due amici più che colleghi.

