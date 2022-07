Ida Platano ne parla per la prima volta: "Vi dico qual era il mio sogno da bambina"

Ida Platano è una delle dame più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Dopo tanto tempo ha deciso di confessare il suo sogno più grande parlando anche della sua infanzia difficile in Sicilia.

Ida Platano è una delle storiche dame del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della sua permanenza nel programma Ida, ha avuto diverse storie. Quella più importante è stata sicuramente quella con Riccardo Guarnieri. I due sono stati insieme per molto tempo e stavano progettando di sposarsi. Purtroppo le cose tra loro sono precipitate ed hanno deciso di separarsi. Dopo un breve periodo sono tornati insieme fino a lasciarsi definitivamente.

Ida ha passato momenti terribili in seguito alla rottura con Riccardo Guarnieri. La dama ha dovuto sottoporsi a diverse sedute di psicoterapia per riprendersi dalla profonda delusione e dal dolore che Riccardo le aveva dato. Con i frutti della psicoterapia ha deciso di tornare ancora una volta nel programma mettendosi nuovamente in gioco. Quest'anno ha cominciato una frequentazione con Alessandro Vicinanza, purtroppo i due non sono riusciti a portare avanti questa frequentazione per incomprensioni legate soprattutto alla lontananza. Poco tempo dopo la rottura, Riccardo Guarnieri torna in studio, gettando Ida in una profonda confusione dovuta anche al suo comportamento altalenante e poco chiaro.

Ida Platano parla della sua famiglia d'origine

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, la dama siciliana ha parlato della sua famiglia e dei rapporti che intercorrono con essa. Ida descrive la sua infanzia attraverso una crescita troppo veloce per via delle difficoltà economiche e della numerosità dei suoi fratelli. La Platano ha cominciato a lavorare a soli 13 anni. Il suo sogno era quello di fare la parrucchiera o l' hostess, ma per via del costo degli studi ha rinunciato al sogno di lavorare come assistente di volo.

Il primo matrimonio di Ida Platano: "Mi ha fatto il regalo più bello"

Il primo matrimonio di Ida è avvenuto quando era solo una ragazzina appena maggiorenne. Non c'è stata convivenza poiché il padre della Platano è sempre stato in disaccordo con questa decisione per cui hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è durato 10 anni, ma il vero amore lo ha scoperto solo dopo. Poiché il sogno più grande di Ida era quello di diventare madre.

Dopo il divorzio dal marito Ida ha conosciuto un uomo che l'ha lasciata non appena ha scoperto che fosse incinta. La dama ha raccontato di aver affrontato tutto da sola con gioia, poiché Samuele è la cosa più bella della sua esistenza.

