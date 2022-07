Gigi D'Alessio, solo ora vengono pubblicate le cifre ufficiali: ecco quanto è costato il concerto a Napoli

Gigi D'Alessio è uno dei cantautori italiani più amati del momento. Solo qualche settimana fa ha dato vita ad un grande evento a cui hanno partecipato moltissime personalità del mondo dello spettacolo. Ma quale è stato il cachet del concerto in Piazza Del Plebiscito.

Gigi D'Alessio ha cominciato la sua carriera negli anni '90 lavorando con i grandi della musica napoletana Mario Trevi, Antonio Buonomo, Pino Mauro e Angela Luce. Il suo incontro con Mario Merola gli spiana la strada verso il successo, diventando il suo pianista. Dopo avergli dedicato la cantone Cient'Anne, Merola lo prende sotto la sua ala protettiva e comincia a portarlo nei grandi show facendolo conoscere al grande pubblico. Il primo album viene pubblicato nel 1992 dal titolo Lasciatemi cantare. Ma è con l'album Fuori dalla mischia ottiene un grandissimo successo con la canzone Anna se sposa.

Partecipa al Festival di Sanremo nel 2000 con la canzone Non dirgli mai, il cui album diventa disco d'oro subito dopo l'uscita.

Due anni dopo arriva il duetto con Anna Tatangelo, che gli porterà una nuova linfa e lo condurrà ad aver sempre maggior successo. Nel 2006 con l'album Made in Italy comincia un tour mondiale negli Stati Uniti, Canada e Australia ma anche in Belgio, Cina e Francia all'Olympia di Parigi.

E' stato un anno ricco di soddisfazioni e gioie per Gigi D'Alessio, non solo per la sua carriera ma soprattutto per la sua vita privata. Ad inizio dell'anno è nato il suo quinto figlio Francesco avuto con la sua nuova compagna, Denise Esposito. Suo figlio Luca, in arte LDA, è riuscito ad entrare nella scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi, ottenendo grandissimi risultati, ed infine ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera con un grandissimo evento.

Ma sappiamo quanto è costato questo grandioso evento a Napoli? Scopriamolo

Gigi D'Alessio, quanto è costato Uno come te - 30 anni insieme?

Il concerto di Gigi D'Alessio è stato un vero e proprio evento che ha attirato tantissime personalità della musica e del mondo dello spettacolo. A salire sul palco insieme al cantautore napoletano Rosario Fiorello, Amadeus, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti e moltissimi altri.

Secondo quanto si può evincere dalle spese annunciate dalla Regione Campania per il concerto Uno come te -30 anni insieme, sono stati spesi ben 250 mila euro. La cifra non è di certo bassa per un evento di tale portata, ma in molti si sono detti preoccupati.

