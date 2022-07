"Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno litigato su una spiaggia in Puglia", spunta il video

Non smettono di fare notizia gli incontri tra gli ex gieffini di quest'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Anzi, anzi non è cambiato proprio nulla tra il 'dentro' e il 'fuori' dal reality come hanno dimostrato Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Le due sembra siano state beccate a litigare.

Non si arresta la visibilità di alcuni dei partecipanti al Grande Fratello Vip di quest'anno. I partecipanti hanno decisamente attirato l'attenzione del pubblico. Le dinamiche, le storie raccontate in questo reality sono state davvero molto numerose ed in più i rapporti di amicizia e d'amore instaurati all'interno della casa sono durati anche all'esterno. Tutto è partito dal triangolo amoroso di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran ha aperto una polemica mista ad indignazione che però ha mantenuto l'attenzione del pubblico per mesi. Jessica avrebbe voluto cominciare una storia con Barù, ma purtroppo l'enologo non ne ha voluto saperne. Miriana e Biagio si sono allontanati appena terminata l'avventura nel reality. Lulù e Manuel hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d'amore terminata troppo presto senza ancora che si sia ben capito il vero motivo. Tra Sophie e Alessandro invece, le cose procedono a gonfie vele.

Ma come dicevamo, sono nate anche delle bellissime amicizie. Quella tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro che prosegue anche adesso. Quella tra Manuel, Gianmaria e Aldo è nata una bellissima sintonia che sembra non aver perso lo smalto nemmeno all'esterno della casa. Ma anche tra Jessica Selassiè, la vincitrice del reality, e Sophie Codegoni è nata un legame profondo che va avanti ancora adesso.

Jessica Selassié e Sophie Codegoni l'amicizia messa a rischio per un uomo

I più attenti ricorderanno che Jessica e Sophie erano già molto affiatate prima dell'ingresso di Alessandro Basciano. Quando è entrato il dj nella casa, le due hanno cominciato a contenderselo mettendo a rischio la loro amicizia. Quando Alessandro ha scelto Sophie e non Jessica, sembrava che il loro rapporto fosse arrivato al capolinea. Nelle ultime ore sembra che qualcosa di vagamente simile sia successo tra le due che si sono riviste in Puglia.

Il collage della discordia: Sophie sbotta sui social e tira in mezzo Jessica

Un utente ha pubblicato sui social un collage in cui Jessica e Alessandro si baciano. La Codegoni non ha perso tempo ed ha risposto alla provocazione in modo molto tagliente, chiamando pagliaccio l'autore del post. Se l'utente aveva creduto di mettere in difficoltà le due amiche. Ma una volta che Alessandro e Sophie hanno raggiunto Jessica in Puglia, le due amiche si sono mostrate in perfetta sintonia. E' evidente che non hanno dato alcun peso al post pubblicato sui social solo per provocarli.

