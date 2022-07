Nina Moric, ve la ricordate a inizio carriera (con molta meno plastica in corpo)? Era un'altra persona

Nina Moric è stata ed è tutt'ora una delle modelle più pagate al mondo, la bellissima donna croata ha però subito un cambiamento radicale nel corso degli anni. Ma vi ricordate come era prima? Una bellezza disarmante.

Tutti sanno che Nina Moric è stata la moglie dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ed è madre di Carlos Maria Corona. Ma prima di diventare la moglie di Fabrizio è stata, ed è ancora una modella pagatissima.

Ha cominciato la sua carriera nella moda in un concorso di bellezza nel suo paese d'origine la Croazia. Subito dopo viene notata da Gianni Versace e comincia la carriera di modella. Ha lavorato per le grandi case di moda come Versace, Rocco Barocco, John Richmond, Renato Balestra e tantissimi altri.

Nel 1999 riceve ancora più visibilità dopo aver partecipato al video di Livin' la vida loca di Ricky Martin, questo le permette di essere la testimonial di moltissime campagne pubblicitarie. Nel 2000 fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo, nel programma di Giorgio Panariello Torno Sabato. Da quel momento in poi, anche la carriera da showgirl va a gonfie vele.

Nina Moric il matrimonio con Fabrizio Corona e il dolore che l'ha segnata.

Nel 2001 sposa Fabrizio Corona. Il matrimonio dura solo 6 anni ma dona ad entrambi la Carlos Maria, il loro figlio ora maggiorenne. Ma prima del matrimonio Nina aveva scoperto di essere incinta e nonostante le molte accortezze, purtroppo la gravidanza è terminata in un aborto. Questo ha molto scosso la Moric, è una delle esperienza di cui ricorda perfettamente ogni istante con tanto dolore. Nel 2009 trapelò la notizia secondo cui la modella avesse preso una dose massiccia di sonniferi e per questo venne ricoverata in ospedale.

Dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona, Nina Moric ha avuto altri compagni ed ha manifestato la speranza di risposarsi un giorno. Nel 2014 venne fuori la notizia di una frequentazione con l'imprenditore Luigi ;ario Favoloso che durò fino al 2020, poi Nina lo accusò di maltrattamenti. Ha avuto una relazione anche con Vincenzo Chirico durata pochissimo ed ora è fidanzata con un 22 enne di nome Marco.

Nonostante le smentite di essere ricorda alla chirurgia estetica, Nina Moris è molto diversa rispetto al suo debutto come modella.

Nina Moric come è cambiata nel tempo

Nina Moric ha sempre negato di essere ricorsa al ritocchino estetico. Eppure è molto cambiata dai suoi inizi, Zigomi, fronte e seno sembrano essere passati per le mani di un chirurgo ma la modella ha sempre negato. L'unico intervento che ha detto di aver fatto è quello all'acido ialuronico. Ma la modella croata ha anche affermato di aver fatto rimuover il siero da suo viso poichè le aveva creato un brutto gonfiore. In questo modo a scoperto di essere allergica alla sostanza.

