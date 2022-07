Un'ex dama smaschera Tina Cipollari e Gianni Sperti: "Il vero motivo per cui Maria li tiene in studio"

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono le colonne portanti del dating show, Uomini e Donne. Ma nel corso di un'intervista una dama svela il vero motivo per cui sono in studio. Ciò che dice ha lanciato una vera e propria bomba su Maria De Filippi.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono le colonne portanti de Uomini e Donne, lo storico dating show della Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni entrambi si sono distinti per essere delle perfette 'personalità' che hanno due visioni del mondo completamente diverse. Difficile che Gianni e Tina siano d'accordo su un argomento. In studio più di una volta nel commentare ciò che accade tra i partecipanti, si sono ritrovati decisamente in disaccordo e questo ha creato diverse discussioni molto accese.

Tina è quella che riesce a intravedere la realtà dei fatti ed a pronosticare come andranno le cose grazie al suo istinto (e difficilmente sbaglia). Mentre Gianni è quello che più si lascia trasportare dai sentimenti, che riesce ad entrare in un rapporto molto empatico con dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Nonostante il loro compito sia proprio quello di consigliare tutti i partecipanti a fare la scelta giusta ed a vedere quelli che potrebbero risultare essere dei problemi avviando una frequentazione, non sempre i loro consigli vengono seguiti. Il più delle volte però nessuno li ascolta, preferendo scegliere di fare ciò che credono più giusto.

C'è però qualcuno fermamente convinto del fatto che i due opinionisti non solo lì per dare consigli ed esprimere ciò che pensano ma hanno tutt' altro ruolo. A fare questa rivelazione è una storica ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha deciso di smascherare Gianni Sperti e Tina Cipollari per i loro veri intenti.

Angela Di Iorio: "Vi racconto cosa fanno Gianni e Tina a Uomini e Donne"

In un'intervista rilasciata al settimanale Più Donna ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne terminata nel 2019, quando ha deciso di lasciare il dating show. La dama non ha mai spiegato il motivo per cui è andata via dal programma ma il retroscena svelato nell'intervista da chiari indizi su cosa potrebbe essere accaduto.

Secondo Angela, Tina e Gianni hanno un compito ben preciso all'interno del dating show e non è quello di consigliare. I due opinionisti sarebbero lì per prendere di mira dame e cavalieri in modo da creare discussioni che accendono il programma e renderlo più dinamico e interessante. Insomma la dama ha accusato i due di essere critici apposta per fare aumentare così gli ascolti. Una strategia non certo lodevole per i due opinionisti e nemmeno per la padrona di casa Maria De Filippi.

Leggi anche: Gianni Sperti, spunta una chat compromettente: guai in vista per l'opinionista di Uomini e Donne