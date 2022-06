Gianni Sperti, spunta una chat compromettente: guai in vista per l'opinionista di Uomini e Donne

Gianni Sperti è una delle colonne portanti dello storico dating show della Mediaset, Uomini e Donne. Nelle ultime ore sembra si sia ritrovato in qualcosa di davvero insolito che potrebbe farlo nei guai. Cosa sarà accaduto? Scopriamolo insieme.

Gianni Sperti si è fatto largo nel mondo dello spettacolo a passi di danza. Prima di ritirarsi infatti, Gianni è stato un ballerino molto importante in svariate trasmissioni televisive. Ha cominciato la sua carriera nel 1995 entrando a far parte del corpo di ballo della trasmissione La Sai L'Ultima Vip da quel momento in poi fino al 2009 è stato presente in diverse trasmissioni sempre in qualità di ballerino, come Buona Domenica, il Grqande Bluff, Stelle Sull'acqua e Amici di Maria De Filippi.

Gianni ha sempre mantenuto un' estrema riservatezza sulla sua vita privata. Di lui si sa che ha avuto una breve ma intensa storia con Paola Barale sfociata nel matrimonio. Purtroppo la storia è terminata presto arrivando alla separazione tramite il divorzio. Sperti non ha mai parlato della sua ex moglie, mentre Paola Barale in più di un'occasione ha descritto il suo rapporto, anzi non rapporto con l'ex marito, soprattutto nell'ultimo anno. L'ex ballerino ha mantenuto non solo la calma davanti alle affermazioni della sua ex moglie ma ha proprio evitato di commentarle, probabilmente per non alimentare il gossip o ulteriori discussioni con la ex.

Gianni Sperti è da diverso tempo una presenza fissa nel dating show della Mediaset, Uomini e Donne. Al fianco di Tina Cipollari esprime sempre in maniera pacata le sue convinzioni che spesso e volentieri sono in netto contrasto con quelle dell'opinionista romana. I due sono molto amici e in più di un'occasione hanno dato vita a siparietti esilarati dove fanno finta di litigare.

Nelle ultime puntate del programma si è davvero creduto che i due non andassero più d'accordo, poiché a causa della situazione ambigua creata da ritorno di Riccardo Guarnieri e il conseguente comportamento di Ida Platano, hanno avuto delle discussioni molto accese. Ma no c'è nulla di più lontano dalla realtà. Anzi attraverso i social Gianni ha fatto una 'rivelazione' molto importante.

Gianni Sperti la 'rivelazione' sorprendente

Come dicevamo Gianni e Tina sono molto amici a dispetto di quello che accade nello studio di Uomini e Donne. In una delle sue ultime stories, l'ex ballerino ha condiviso un meme che lo ritrae e lascia intendere di aver ricevuto qualche chat compromettente.

Come si può ben capire è difficile capire che cosa accade dietro le quinte del programma e il post di Gianni ha acceso la curiosità degli affezionati di Uomini e Donne. A chi si riferisce?

