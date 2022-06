Isabella Ricci e Fabio Mantovani, come prosegue dopo il matrimonio? La foto che ha fatto il botto di 'Mi Piace'

Sono stati una delle coppie più belle di Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Il loro incontro si è trasformato in una vera e propria favola. A dispetto di quanto le avevano detto, la 'Dama di ghiaccio' ha trovato l'amore della sua vita e lo ha sposato. Ma ora come stanno andando le cose?



Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti nel dating show di Canale Cinque, Uomini e Donne. Isabella è stata per un periodo abbastanza lungo in studio, attendendo il compagno della sua vita ed in questo periodo ha avuto molte discussioni non solo con Gemma Galgani ma anche con alcuni cavalieri.

La storia di Isabella Ricci a Uomini e Donne: dalla 'guerra' con Gemma Galgani all'amore per Fabio Mantovani

Sempre stata estremamente elegante e posata Isabella, anche quando le venivano rivolte delle accuse decisamente inopportune. Questo suo atteggiamento calmo e distaccato le ha fatto guadagnare un soprannome singolare 'La dama di Ghiaccio'

All'inizio dell'avventura della Ricci sembrava che tra lei e Gemma potesse nascere una grande amicizia, ma in realtà le cose sono andate in maniera molto diversa. La dama ha sempre tenuto la sua vita privata molto riservata, tanto che prima di partecipare al trono over non possedeva nemmeno un account social. Proprio su questo è nato il primo litigio con Gemma Galgani, che l'ha accusata di ricercare popolarità attraverso il programma.

Inutile dire che Isabella ha ribattuto con molta eleganza che il suo unico scopo era la ricerca dell'uomo della sua vita.

All' interno del programma Isabella ha avuto una frequentazione con il cavaliere Biagio Di Maro (cavaliere molto criticato per alcuni atteggiamenti avuti con le dame con cui è uscito) e con Aldo Farella. Nessuno dei due però è riuscito ad entrare nel cuore della dama, fino all'arrivo di Fabio Mantovani. Il cavaliere si presenta in studio proprio per corteggiare la bella Isabella e la loro conoscenza procede a gonfie vele, tanto che decidono quasi immediatamente di procedere con una frequentazione esclusiva. Dopo qualche tempo i due decidono di comune accordo di uscire dal programma e continuare la loro vita insieme lontano dalle telecamere.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: ecco come vanno le cose dopo il matrimonio

Hanno deciso di sposarsi meno di un mese fa. Alla loro desta c'erano anche due ex partecipanti a Uomini e Donne, Marcello Messina e Samantha Curcio. Dopo la cerimonia i novelli sposi hanno deciso di godersi una luna di miele a Dubai. Ancora una volta i due hanno dimostrato di essere una coppia bellissima e molto affiatata.

