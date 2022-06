Valeria Marini, l'amara confessione: "Ho sempre aiutato Vittorio Cecchi Gori ma a un certo punto..."

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori hanno avuto una lunga storia d'amore finita più volte sulle pagine dei giornali. Quando l'imprenditore si è trovato in grossi guai finanziari, la showgirl non gli ha fatto mancare il suo sostegno. Ma ora dopo anni dalla loro separazione viene fuori un retroscena incredibile.

La storia tra Valeria Marini e il produttore cinematografico, Vittorio Cecchi Gori è durata 5 anni. In questo lasso di tempo la loro relazione è stata oggetto di varie discussioni e di moltissimi alti e bassi. Non c'è però da dimenticare che proprio in quel periodo il produttore era al centro di un grosso scandalo e la Marini gli è stata accanto per tutto il tempo.

Vittorio Cecchi Gori e la crisi finanziaria che lo stava conducendo alla bancarotta.

Nel 2001 venne ritrovata a Palazzo Borghese una cassaforte contenente cocaina, il produttore ha asserito più volte che la sostanza fosse zafferano. Nel 2002 invece, viene arrestato per il fallimento della squadra da lui posseduta, la Fiorentina ma solo nel 2006 viene condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Viene arrestato altre due volte, nel 2008 e nel 2011 per bancarotta fraudolenta per la società Safin e per la Fin. Ma. Vi. Spa a cui aveva sottratto ben 600 milioni di euro. Per tutte queste accede nel 2020 è stata dichiarata la pena di 8 anni 5 mesi e 26 giorni che Vittorio Cecchi Gori sta passando al regime di arresti domiciliari a causa della sua età e delle condizioni di salute.

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori: la storia infinita

Nel corso di tutte queste controversie legali, Valeria Marini è sempre stata accanto al suo compagno, poi divenuto ex. Valeria ha sempre difeso il suo compagno pubblicamente, ripulendo la sua reputazione, attraverso varie interviste televisive. Ma non è l'unico aiuto che la soubrette ha fornito al suo compagno dell'epoca. Non solo la Marini ha confessato di aver aiutato l'imprenditore prestandogli soccorso in ospedale, quando nel 2017 ha avuto un ischemia che lo ha costretto al ricovero, ma anche prestandogli ingenti somme di denaro.

Nell'intervista rilasciata a Belve, Valeria Marini descrive la sua relazione con Vittorio Cecchi Gori come un grande amore, anche dopo la rottura. La showgirl non ha mai rimpianto nulla di quel rapporto, anche se durante la relazione ha avuto un aborto spontaneo. Di quel periodo la Marini ricorda anche le enormi difficoltà che il suo compagno stava attraversando ed ha accettato non solo di restargli accanto ma anche di aiutarlo in qualunque modo le fosse possibile. Dopo molti anni dalla fine della loro storia, si scopre che Valeria Marini ha prestato ingenti somme di denaro a Vittorio Cecchi Gori. Per come è terminata la vicenda, l'aiuto di Valeria Marini non è servito a molto, ma di certo lo stargli accanto ha avuto più valore di un prestito in denaro.

Leggi anche: Valeria Marini, il risveglio è pessimo: quella chiamata da Carlo Conti che non avrebbe voluto ricevere