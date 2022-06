Riconoscete questa bambina? È una delle showgirl italiane più amate di tutti i tempi

È una bellissima bambina quella che vedete qui in foto con la frangetta scura e gli occhioni vispi. Attualmente è una donna meravigliosa di 43 anni, con il sorriso più amato del mondo dello spettacolo. Ma chi è?

Originaria di Sassari, la donna è un'Eccellenza Meridionale a tutti gli effetti. Classe 1978, studia fino alla laurea, ma non esita a partecipare, intanto a vari concorsi di bellezza, dato che il suo fascino è evidente sin dall'infanzia. Emerge a cavallo tra la fine del vecchio millennio e l'inizio del nuovo quando partecipa a Striscia la notizia di Antonio Ricci, noto show Mediaset, in qualità di velina. Non è Maddalena Corvaglia, la bionda, quindi... Avete capito di chi stiamo parlando?

Qualche indizio in più sul misterioso personaggio

È stata un volto iconico di Striscia la Notizia, forse il più iconico. Ha ricoperto il ruolo di velina per ben tre anni, fino a diventare la principale modella di diversi calendari e la più desiderata conduttrice dei palinsesti televisivi. Ha presentato vari programmi come “Controcampo”, senza mai smettere la sua attività anche di ballerina. Questo suo talento l'ha resa protagonista di diversi videoclip nel primo decennio del 2000. Vanta alle sue spalle una conduzione al Festival di Sanremo, assieme a Gianni Morandi e a Belen Rodriguez. Abbiamo detto davvero tantissimo sul suo conto... Veramente non avete ancora compreso chi sia la ragazzina in foto?

Allora, vi lasciamo qualche traccia anche della sua vita sentimentale: è stata per anni con il bomber Cristian Vieri. Tra loro è poi sfortunatamente finita per i continui tradimenti di lui che la facevano soffrire. Ben presto la donna ha conosciuto l'amore in un divo hollywoodiano che ha generato l'invidia nei suoi confronti di tutte le donne del pianeta: George Clooney. Attualmente, dal 2014 è sposata con un chirurgo italo-americano che risponde al nome di Brian Perri. Con lui si gode la sua vita statunitense a Los Angeles facendo qualche capatina in Italia solo per qualche impegno lavorativo, come quando ha presentato Vite da Copertina. La conduttrice e il medico hanno anche una figlia, Skyler Eva di appena 6 anni. Ma chi è invece la bambina in foto?

Ecco svelata l'identità!

La bambina che potete ammirare nello scatto apparso poche ore fa sui profilo social della stessa, ormai cresciuta, è... Elisabetta Canalis. La showgirl in questa foto è giovanissima e si presenta già irriverente, con uno sguardo che sfida il mondo e un palloncino fatto con la gomma da masticare che le copre quasi tutto il candido volto. La frangetta l'ha tolta ma il viso birichino e spiritoso è rimasto invariato nel tempo. Non a caso George Clooney ha ammesso che sia stata la donna che più l'ha fatto ridere nella sua vita!

