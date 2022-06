Carmen Di Pietro, attacco di panico sull'aereo: interviene Nicolas Vaporidis

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse dell'edizione appena conclusa de L'Isola dei Famosi. I naufraghi sono ancora in viaggio per tornare a casa e non mancano inconvenienti come quello capitato alla showgirl potentina poco fa.

Carmen Di Pietro è una delle soubrette più affermate del panorama nostrano. Si è distinta da sempre per il suo carattere peperino che le ha fatto conquistare ben presto l'affetto anche dei suoi colleghi isolani. Sbarcata in Honduras con suo figlio Alessandro Iannoni ha fatto ridere tutti noi durante la sua permanenza nel reality, soprattutto per l'estro da mamma chioccia iper gelosa delle varie donne che provavano a ronzare attorno al suo pargolo. Alla fine comunque Alessandro è andato via per continuare i suoi studi e sostenere gli esami universitari della sessione estiva e lei è rimasta da sola. Per fortuna ha trovato due grandi amici in Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. In tanti infatti sognavano un podio costituito da loro tre ma i desideri dei fan non si sono potuti avverare a causa dell'infortunio del fratello di Guendalina.

Malgrado Carmen non abbia trionfato in quest'edizione dell'Isola, si è ritrovata nuovi compagni. Un premio meno vantaggioso economicamente ma comunque importante, a livello emotivo. E così, come tutti gli altri, si sta accingendo a tornare a casa, felice di poter riprendere la sua vita di tutti i giorni. Non più cocchi e riso, ma qualcosa di più sostanzioso da mettere nello stomaco. Ebbene, tra uno scalo e l'altro, la Di Pietro non esita a mostrare su Instagram storie con tutti i protagonisti dello show honduregno. Stavolta ne ha fatta vedere una che ha destato preoccupazione tra i fan. Che è successo?

Carmen Di Pietro, il malore improvviso

Carmen Di Pietro su Instagram - dove conta 521 follower - sta documentando ogni istante del suo viaggio di ritorno in patria. Le ultime storie apparse sul noto social del gruppo Meta ce la mostrano alquanto preoccupata. Il motivo? Lo spiega a Nick Luciani e Nicolas Vaporidis: "So' venti minuti che non aprono le porte dell'aereo. Tra poco mi pija un attacco di panico che io so' claustrofobica. Speriamo de no! Tra poco inizio a saltellà!". Il vincitore dell'Isola dei Famosi le consiglia di mangiare qualcosa: "Magnate un panino". Lei, però, non sembra convinta.



Insomma, la soubrette avrebbe qualche difficoltà a rimanere in ambienti chiusi per troppo tempo. Forse una paura che è aumentata anche dopo l'esperienza honduregna che l'ha portata a stare sempre all'aria aperta. La soluzione che le offrono alla fine i due naufraghi in viaggio con lei? Un bel panino e passa la paura. Ma basterà ad evitare un malore improvviso alla madre di Alessandro? Restate sintonizzati su questi schermi per scoprirlo!

LEGGI ANCHE: Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro, rompe il silenzio: "Ecco perché non sono andato in studio"