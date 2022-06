Riconoscete questa ragazzina in foto? Oggi è una delle conduttrici più amate dagli italiani

Nell'era dei social network, ritrovare foto dei nostri beniamini anche quando erano molto piccoli è davvero semplice. Ma se c'è qualcuno che è davvero molto cambiato nel tempo, qualcun altro mantiene sempre la stessa espressione nonostante passi molto tempo. Riconoscete questa ragazza in foto?

La sua carriera comincia nel 1991 come ospite in alcuni programmi calcistici di Telemontecarlo, ed in seguito ha affiancato molti conduttori rinomati come Gigi Sabani e Umberto Smaila. Ma il vero successo lo raggiunge quando comincia a correre per le strade cercando di accoppiare perfetti sconosciuti nella trasmissione Colpo di Fulmine. Avete capito di chi si tratta? No? Allora qualche altro indizio.

Dopo essere diventata una delle donne più popolari della televisione, ha cominciato la sua carriera di conduttrice del Festivalbar al fianco di Simona Ventura, Amadeus, Michelle Hunziker e tanti altri. Ha condotto anche trasmissioni del calibro di Le Iene, Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, riscuotendo un successo incredibile. Ora avete capito chi è la bellissima ragazza in foto?

Si tratta di Alessia Marcuzzi. E' stata la stessa conduttrice a pubblicare questa foto che la ritrae prima del successo, quando cercava di emergere nel mondo del piccolo schermo attraverso il suo talento. La conduttrice è molto seguita sui social, quindi di certo non sarà sfuggito il messaggio che c'è dietro la pubblicazione di questa foto.

Alessia Marcuzzi ha voltato pagina, la conferma del programma sulla Rai: comincerà a novembre.

Dopo ben 25 anni di collaborazione con la Mediaset, Alessia Marcuzzi ha deciso di voltare pagina e ricominciare da mamma Rai, precisamente da Rai 2. Quando decise di lasciare per un periodo di tempo la televisione, su vociferò che la sua scelta dipendesse da un compenso troppo basso per il suo lavoro. La voce non è mai stata confermata o smentita, ma Alessia ha deciso comunque di prestare il suo volto alla Rai.

Solo poche ore fa è arrivata la comunicazione ufficiale. Alessia Marcuzzi condurrà un programma su Rai Due, dal titolo decisamente particolare Boomerissima (Boomer Vs Millenials, Genitori Vs Influencer): il programma sarà incentrato sul ricordo confronto tra le due generazioni in netto contrasto. La parola d'ordine sarà comprensione.

Non solo verranno mostrate tutte le mode che si sono susseguite nel corso degli anni '60, '70, '80, '90, e 2000 ma ci saranno anche diversi elementi della modernità. Lo scopo ddel programma è quello di creare un ponte tra queste generazioni che sembrano allontanarsi ogni giorno di più proprio per via delle grandi differenze.

