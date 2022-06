Alberto Matano, la confessione inedita su Riccardo Mannino: "È la prima volta che ne parlo pubblicamente"

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati l'11 giugno scorso in un matrimonio che ha tenuto banco per settimane prima e dopo la sua celebrazione. Oggi però sbuca un retroscena inedito sulla storia tra i due uomini che ha tanto fatto chiacchierare le prime pagine dei giornali di cronaca rosa.

Alberto Matano e Riccardo Mannino stanno vivendo il loro momento più bello dopo 15 anni d'amore. Sono infatti convolati a nozze con una cerimonia in grande stile alla quale hanno preso parte i più importanti vip della televisione italiana. Ad officiare le nozze è stata Mara Venier ma tra le persone più conosciute degli invitati c'erano anche Serena Bortone, Andrea Sannino, Claudio Santamaria. E ancora Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Raoul Bova e la sua dolce metà. Tutti presenti per onorare l'amore dei due elegantissimi sposi.

Un matrimonio atteso ed emozionante ma soprattutto organizzato in quattro e quattr'otto, come confessato dallo stesso Alberto. Tutto è nato da Mara Venier che ha lanciato una frecciata al conduttore televisivo chiedendogli a quando le nozze. Se Matano si era mantenuto sul vago rispondendo con un "Più in là", il compagno l'aveva immediatamente telefonato per dirgli invece di farlo immediatamente. Insomma, alla fine presi dalla passione hanno pensato a tutto in meno di un mese. Malgrado ciò la cerimonia è stata davvero degna di nota. Vestiti meravigliosi, regali bellissimi, emozioni uniche. E alla fine i due hanno coronato il loro sogno d'amore.

Alberto Matano, l'ospitata da Maurizio Costanzo e la confessione inaspettata

Maurizio Costanzo ha invitato recentemente Alberto Matano nel suo programma radiofonico Facciamo Finta Che, in onda su Radio 101. Ebbene durante l'intervista non è mancato il riferimento al matrimonio appena celebrato con Riccardo Mannino. Nello specifico il calabrese ha asserito: “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio..." , aprendosi a una serie di ammissioni. Prima di tutto ha ringraziato i suoi fan che ancora oggi lo fermano per fargli gli auguri. Non si aspettava infatti di essere inondato da tanto affetto e ammette di essere rimasto colpito in senso positivo dall'amore ricevuto.

Poi è arrivata la confessione più piccante: è stato lui a fare il primo passo con Riccardo dopo una serie di incontri fatali. Infatti si è fatto forza lui andando a parlargli, malgrado all'epoca fosse impegnato. D'altro canto anche Mannino lo era, pertanto Matano ha aggiunto che prima che si mettessero insieme è passato un anno fatto di alti e bassi, com'è normale, visto il tempo necessario a metabolizzare la fine di una relazione.

