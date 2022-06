"La reazione di Carmen Di Pietro quando...", la naufraga umiliata pubblicamente da suo figlio Alessandro Iannoni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno affrontato insieme il lungo viaggio dall'Honduras all'Italia. Un cerchio che si chiude, dal momento che i due erano approdati insieme sull'Isola dei Famosi, e adesso sono di nuovo insieme grazie a una sorpresa che il giovane ha fatto a sua madre.

Erano arrivati in coppia in Honduras, ma poi a un certo punto le loro strade si sono separate. Quando è arrivata la notizia che la finale sarebbe slittata di oltre un mese, è arrivato il momento di fare una scelta: andare avanti o abbandonare? Così, Alessandro Iannoni, ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi per dedicarsi ai suoi esami universitari. Una scelta che indica grande maturità ma anche molto coraggio, visto che Alessandro era considerato uno dei papabili vincitori di questa edizione.

La coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni ha intrattenuto e convinto il pubblico per molte settimane, anche se all'inizio ha avuto del filo da torcere dagli altri concorrenti in gara. Carmen era la classica madre apprensiva e rigorosa, mentre Alessandro cercava la sua indipendenza. Una coppia che ha fatto molto discutere, ma anche molti ridere. Anche se Alessandro ha lasciato l'isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è riuscita ad arrivare al terzo posto. La donna, infatti, è stata molto amata, e in tanti credono che in realtà, sia la seconda classificata morale.

Carmen Di Pietro non si smentisce mai: ecco che cosa ha fatto in aeroporto

Durante la finale de L'Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha dovuto affrontare una prova che consisteva nell'indovinare dei cibi che aveva davanti. La difficoltà consisteva nel fatto che aveva gli occhi bendati. A un certo punto, le è stata fatta una sorpresa: davanti a lei, al posto del cibo, c'era proprio suo figlio. Inutile raccontare la gioia di Carmen quando ha potuto riabbracciare il suo adorato Alessandro.

Oggi, naturalmente, finita l'esperienza dell'Isola, tutti gli ex naufraghi sono in viaggio verso l'Italia, e molti di loro hanno pubblicato delle storie sui loro canali social. Così è possibile vedere Alessandro e Carmen in aeroporto, tra uno scalo e l'altro, ma una di queste storie non è passata affatto inosservata. Come tutti sapranno, infatti, Carmen Di Pietro ha un rapporto molto particolare con il cibo. Lei stessa, più di una volta ha ammesso che nella sua scala di priorità c'è prima il cibo e poi l'amore per i suoi figli.

Ma sarà davvero così? Difficile da dire, ma che Carmen ami il cibo è una cosa evidente. Per esempio, in una delle ultime storie di Maria Laura De Vitis, si vede Carmen che reagisce male quando si rende conto che la pizzeria in aeroporto è chiusa. L'ex Pupa invita Alessandro a dare un titolo alla storia in questione, il quale riposta la storia a sua volta. Insomma, è proprio vero che la simpaticissima Carmen non si smentisce mai!

