Elenoire Casalegno, avete mai visto sua figlia Swami? Stessi occhi di ghiaccio!

Elenoire Casalegno è un noto volto televisivo, ma avete mai visto sua figlia? È davvero incantevole, proprio come lei.

Poche sono le donne di spettacolo che possono vantarsi di essere state al fianco dei big della televisione italiana come Corrado o Raimondo Vianello. Tra queste vi è sicuramente Elenoire Casalegno. La vip, che costantemente appare in televisione nei più svariati programmi, ieri ha presentato il tanto atteso concerto di Fedez e J-AX a Milano, insieme ad un’Aurora Ramazzotti alle prime armi. Tuttavia oggi non parleremo di lei in chiave “professionale”. Ci soffermeremo sul suo privato e in particolar modo su sua figlia. Ebbene, Elenoire ha avuto tante relazioni con uomini noti come Vittorio Sgarbi, Francesco Facchinetti, Omar Pedrini, Daniele Bossari e così via. Tra essi vi è anche Dj Ringo che le ha regalato il suo dono più prezioso: sua figlia Swami Anaclerio. Rocco Maurizio Anaclerio - questo il nome dell'ex compagno di Elenoire - è stato uno dei suoi più grandi amori. La storia con lui è iniziata sul finire degli anni '90 e si è conclusa senza troppe lacrime o brusche rotture. Anzi, i due sono rimasti in buonissimi rapporti proprio per tutelare la loro bambina, ormai cresciuta. Una bambina dal nome e dal fascino tutto particolare. La ragazza è praticamente identica a sua madre. Entrambe bellissime e con due occhi di ghiaccio. Volete vederla e sapere qualcosa in più su di lei? Vi accontentiamo subito!

Elenoire Casalegno, sua figlia è davvero uno schianto!

Sono passati anni da quando Maurizio Anaclerio ed Elenoire Casalegno si sono lasciati. Eppure a loro è toccato l’arduo compito di crescere una bambina da separati. Swami Anaclerio è venuta su davvero bene ed è una ragazza splendida. Ha 23 anni ed ama tutto ciò che riguarda il mondo delle moto e della musica, passioni che ha ereditato da suo padre. Non ha invece preso dai genitori il voler essere sempre al centro dell'attenzione mediatica, infatti quasi mai abbiamo avuto occasione di vederla in televisione, se non quando la madre è stata all'interno della casa del Grande Fratello e lei vi si è recata per farle una sorpresa. Abbastanza riservata su Instagram, sembra che la ragazza abbia una relazione con Luigi Losco ma nulla si sa al riguardo. Insomma, enigmatica e bellissima, la giovane donna è identica a sua madre: hanno gli stessi capelli biondi ad incorniciare loro il viso ma soprattutto occhi azzurri che farebbero innamorare chiunque per il colore e per l'intensità che nascondono.

