Isabella Ricci, l'annuncio che preoccupa i fan: "Fabio Mantovani è in clinica, deve operarsi"

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dama e cavaliere del dating show Uomini e Donne, hanno realizzato il loro sogno d'amore e si sono sposati solo qualche tempo fa. Nelle scorse ore però è accaduto l'inaspettato. Fabio verrà ricoverato in ospedale per un intervento. A comunicarlo è la stessa coppia attraverso una storia sui social.

Isabella Ricci è stata una della dama al contempo più apprezzate e più criticate del dating show condotto da Maria De Filippi. Sempre elegantissima e composta è stata al centro di numerosissime discussioni soprattutto con l'altra dama storica, Gemma Galgani. In principio di credeva che le due fosse rivali, ma con il tempo si è scoperto che la 'signora di ghiaccio' non aveva altri intenti se non quello di trovare un compagno.

Dopo aver frequentato alcuni cavalieri e essere stata al centro di molti dibattiti, Isabella ha deciso di lasciare Uomini e Donne. La dama non riusciva a comprendere perché non si potesse semplicemente conoscere qualcuno di cui innamorarsi senza venir sempre attaccata da accuse infamanti. Dopo qualche tempo è tornata ed ha incontrato Fabio Mantovani, sceso nello studio bianco apposta per lei.

Il cavaliere non ha mai nascosto il suo interesse per Isabella, anzi l'ha sempre elogiata per la sua eleganza ed il suo fascino.

L'amore è scoppiato dopo qualche uscita, i due sono spiriti affini e lo hanno dimostrato in pochissimo tempo a tutti gli appassionati del programma. Quando hanno deciso di uscire mano nella mano e sotto la pioggia di petali dal programma, tutti erano molto entusiasti. Tutti tranne i detrattori della dama, Armando Incarnato e Gemma Galgani.

Isabella e Fabio hanno cominciato la loro convivenza subito dopo l'uscita da Uomini e Donne e dopo un paio di mesi arriva la notizia bomba: sono pronti al grande passo.

Un fermento in attesa della cerimonia, il vestito della sposa, quello dello sposto, gli invitati (quali di questi saranno di Uomini e Donne), dove si farà la festa e tutto quelle curiosità che possono arrivare dopo un annuncio del genere. Eppure solo poche ore fa la dama ha dato una notizia che ha messo in agitazione tutti i fan della coppia. Fabio dovrà ricoverarsi in clinica per sottoporsi ad un intervento.

Isabella Ricci sull' operazione di Fabio Mantovani: "Deve sottoporsi ad un intervento per rimettersi in sesto"

Si apre con loro due insieme il video sui social e Isabella che annuncia il ricovero di suo marito. Fabio dovrà sottoporsi ad un' operazione di ricostruzione del ginocchio. L'operazione è prevista per il weekend, con una 15 giorni di riabilitazione. L'infortunio in età giovanile sembra aver creato qualche piccolo problema che verrà di certo aggiustato con questa operazione.

