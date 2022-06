Alberto Urso lo ammette apertamente: "Mi manchi", la dedica romantica alla sua compagna di vita

Alberto Urso si è recentemente trasferito in America, tuttavia sembra proprio che qualcuno gli manchi immensamente. Una lei a cui vuole molto bene.

Alberto Urso è un talentosissimo tenore e vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi nella sua diciottesima edizione. Il ragazzo messinese si è distinto nel format di Canale 5 non solo per la sua bravura ma anche e soprattutto per il suo carattere sempre mite. Una voce eccezionale e uno sguardo quasi alieno per quanto meraviglioso. Tantissimi sono i suoi fan non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, il che l'ha spinto a spostarsi in America per cercare maggiore fortuna, proprio come il famoso trio Il Volo, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone

Alberto Urso studia musica e canto sin da ragazzo - partecipa anche al talent show di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone - laureandosi al conservatorio con il massimo dei voti. Nella sua carriera, oltre al trionfo nel celebre show Mediaset, c'è anche una partecipazione a Sanremo con la canzone Il sole ad est, che gli valse la quattordicesima posizione. Sfortunatamente il Covid gli tarpa le ali proprio all'inizio della sua carriera. Malgrado ciò, riesce a farsi spazio nel mondo della musica e a farsi apprezzare, pur non esibendosi dal vivo. Alla fine arriva la sua drastica decisione di spostarsi in America che ha spezzato il cuore a moltissimi fan.

Alberto Urso, la vita in America procede bene ma... "gli manca"

La gavetta americana per Alberto sembra procedere a vele spiegate. Malgrado ciò, si sa, quando si è distanti dagli affetti, è inevitabile che questi ci manchino. Il calore che regala l'abbraccio di un familiare, un amico, un compagno è unico e per molti quasi irrinunciabile. Tanti sono i ragazzi che si lasciano sconfortare dall'idea di partire per realizzare i propri sogni proprio perché si sentirebbero persi senza una persona o l'altra alla quale sono legati. Alberto Urso no. Lui ha scelto di essere risoluto per ottenere il suo successo pur non dimenticando le origini meridionali e guardando sempre con nostalgia a casa sua.

In particolar modo su Instagram - dove il ragazzo vanta un largo seguito - è comparsa poche ore fa una storia che dice in maniera molto eloquente "Mi manchi", tramite la celebre canzone di Fausto Leali. Ma a chi è riferita? Già perché le protagoniste dello scatto che accompagna la musica sono due: da un lato c'è sua sorella maggiore Ramona, dall'altra la sua adorata cagnolina Diva. Considerando che Alberto non ha mai nascosto il suo amore per l'animale in questione, molto probabilmente la storia è riferita proprio al quattrozampe! Insomma, le fan del bel tenore occhi azzurri possono stare tranquille: "parrebbe" ancora single!

