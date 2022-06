Alba Parietti posta questa foto sui social, nei commenti succede di tutto

Alba Parietti compirà 61 anni questa settimana. Nonostante non sia più giovanissima, è riuscita a mantere il suo fisico tonico e asciutto come quello di una 40enne. Sui propri profili social, l'ex showgirl posta spesso foto in bikini, proprio per mettere in mostra la sua bellezza esteriore. Nei commenti di quella postata oggi, però, ha ricevuto numerose critiche.

Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio del 1961. Ciò significa che questo sabato compirà 61 anni. Forse non tutti sanno che il suo nome è un omaggio 'storico' alla città piemontese di Alba. Suo padre, infatti, è stato un partigiano piemontese e il comune attualmente in provincia di Cuneo fu il primo del Piemonte ad essere liberato dal fascismo. Alba, fin da giovanissima, si è interessata al mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Appena maggorenne ha iniziato a recitare in teatro, per poi passare alle emittenti televisive locali. Un passo alla volta è arrivata dalle trasmissioni semi sconosciute ai palcoscenici più prestigiosi della tv italiana.

La prima trasmissione seguitissima a cui ha prestato il proprio volto e il proprio corpo è stata "Galagol" su TeleMonteCarlo (canale molto seguito negli anni '90), insieme a Massimo Caputi. Nel 1992 è arrivata a presentare anche il Festival di Sanremo. Fu proprio quello il decennio di maggiore popolarità per la showgirl torinese. In quegli anni ha collaborato sia con la Rai che con Mediaset, conducendo vari programmi popolari. Dopo una lunga assenza è tornata anche a Sanremo, più precisamente nel 2004. Insomma, non si può dire che sia stata con le mani in mano negli ultimi trent'anni.

Alba Parietti oggi: una splendida 60enne

Come molti sanno, a inizio carriera la Parietti ha avuto un'importante relazione con un noto personaggio televisivo (soprattuto nel secolo scorso): Franco Oppini. Dal loro amore, nel 1982, è nato Francesco Oppini, famoso per aver partecipato al Grande Fratello VIP 5. Tuttavia Alba definisce "la relazione più importante della sua vita" quella con il docente universitario Stefano Bonaga. Da lui non ha avuto figli ma il professore l'ha convinta a manifestare senza paura le proprie idee. La Parietti, infatti, ha convinzioni politiche molto vicine alla sinistra e spesso, negli ultimi dieci anni, ha partecipato a trasmissioni a sfondo politico portando il suo contributo. Dopo la fine della relazione con Cristiano de Andrè nel 2014, di recente si è unita al manager Fabio Adami.

Quella che vedete sopra è una foto postata oggi mercoledì 29 giugno dalla Parietti sul suo profilo Instagram. Molti commenti sono di apprezzamento, visto che la donna è oggettivamente in gran forma. Tuttavia la frase "Senza filtri e senza il minimo ritocco" ha generato più di una reazione negativa. Non tutti hanno capito che la donna si riferisce ai ritocchi alla foto. Che la Parietti abbia fatto qualche ritocchino al volto è cosa risaputa. La foto in questione, invece, rappresenta Alba così com'è. "Dai, non prenderci in giro, lo sanno tutti che hai fatto dei ritocchini" è uno dei commenti negativi con più "like" che malinterpreta la didascalia. Lei, al momento, non ha risposto a nessuno dei pareri negativi.

