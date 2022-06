"Ma come l'hai conciata?" Valerio Scanu parrucchiere per Jessica Morlacchi, l'acconciatura non è piaciuta alle fan

Il programma di Rai Uno messo su da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, è una vera e propria miniera di rapporti umani che generano profonde amicizie. E' proprio questo il caso di Valerio Scanu e Jessica Morlacchi che hanno condiviso proprio nelle scorse ore una storia sui social che li ritrae insieme.

Valerio Scanu e Jessica Morlacchi fanno parte degli 'affetti stabili' del programma condotto da Serena Bortone. Nel corso dell'ultimo anno sembra che i due abbiano stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Non è strano che due ragazzi di talento come sono Valerio e Jessica abbiano un rapporto così speciale, oltre alla trasmissione Oggi è un altro giorno, hanno molte cose in comune.

Valerio Scanu e Jessica Morlacchi: una vita intera dedicata alla musica.

Valerio Scanu ha cominciato a esibirsi fin da bambino. La prima volta è apparso in televisione nella trasmissione Canzoni sotto l'albero, poi nel programma condotto da Mike Bongiorno Bravo Bravissimo ed infine nel talent di Maria De Filippi Amici.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato moltissimi dischi ed è stato più volte premiato per il suo talento. Nel 2010 vince la 60 esima edizione del Festival di Sanremo poi da il via alla sua carriera come personaggio televisivo comparendo in molti programmi in varie vesti.

Jessica Morlacchi comincia a studiare musica e canto fin da giovanissima, all'età di 7 anni. Appare per la prima volta sul piccolo schermo quando si esibisce sul palco dell'Ariston nel 2001. Insieme al suo gruppo I Gazosa sale sul podio delle Nuove Proposte con il brano Stai con me forever. Solo nel 2004 decide di lasciare il gruppo e dedicarsi alla carriera di solista. Negli ultimi anni insieme a Romina Carrisi, Samuel Peron e Emauel Caserio è una degli 'affetti stabili' di Serena Bortone.

Valerio Scanu e Jessica Morlacchi come non li avete mai visti.

Forse non tutti sanno che oltre alla grande passione per la musica, Valerio Scanu ha anche una grande abilità di parrucchiere. Anche in questo campo è tale il suo talento che spesso da una mano ad un suo amico nel salone Hannabrà.



Jessica ha deciso di recarsi dal suo amico e collega per affidargli un cambio look pazzesco. Nel video pubblicato anche dallo stesso Valerio, oltre che da Jessica, si vedono entrambi alle prese con forbici, pettini e tinture. Il risultato è davvero pazzesco! Come si suol dire, questo ragazzo rende ora tutto ciò che tocca! Non poteva mancare qualche critica. "Ma come l'hai conciata?". A una piccola minoranza l'acconciatura non è piaciuta.

