Conoscete il fidanzato di Romina Carrisi? Molto più anziano di lei

Romina Carrisi è venuta allo scoperto solo qualche tempo fa con la sua nuova relazione, dichiarando di essere molto innamorata di un uomo dello spettacolo. Quest' uomo fortunato è famosissimo e molto affascinante.

Romina Jolanda Carrisi è la quarta figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Sin da adolescente ha avuto la passione per l'arte e una propensione alla recitazione, ha infatti recitato in alcune pellicole e fiction. La Carrisi però ha più volte definito il proprio cognome come molto ingombrante. In più di un'occasione si è ritrovata davanti a persone che avevano un pregiudizio nei suoi confronti solo per via della sua famiglia.

Per non soffrire di questo pregiudizio, Romina ha deciso di studiare e di portare avanti la propria vita contando solo sulle proprie forze. Qualche tempo fa decise di trasferirsi in America per studiare e lì, per mantenersi ha fatto ogni tipo di lavoro, anche la cameriera. Di questa esperienza Romina va molto fiera, proprio perché le ha permesso di uscire dall' etichetta 'figlia di' e di essere apprezzata per le sue doti, senza rinunciare al suo cognome che la rendono ciò che è.

Negli ultimi anni, la Carrisi fa parte degli 'affetti stabili' del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. In più di un'occasione la bellissima Romina ha parlato del rapporto burrascoso con suo padre Albano. I motivi d'astio tra loro sono i classici motivi che spingono genitori e figli ad allontanarsi per un periodo, per poi tornare ancora una volta uniti. Ora le cose tra i due vanno benissimo, tutte le tensioni si sono completamente sciolte, tanto che Romina è riuscita ad aprirsi ad un nuovo amore.

Romina Carrisi e Stefano Rastrelli: l'amore nato dietro le quinte

Come dicevamo, da alcuni anni Romina Carrisi è uno degli 'affetti stabili' di Serena Bortone nel programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno. Proprio grazie al programma, Romina ha trovato l'uomo della sua vita, Stefano Rastrelli.

I due, che hanno una differenza d'età considerevole (ben 20 anni), si sono conosciuti dietro le quinte del programma, di cui Rastrelli è regista. Vedendosi ogni giorno, scoprendo pian piano ogni lato del carattere dell'altro i due si sono innamorati e continuano la loro storia 'dietro le quinte'. La loro conoscenza è passata subito al flirt e poi a qualcosa di più serio

Romina e Stefano sono stati sorpresi mentre erano intenti a consumare una colazione romantica ed era evidente che i due fossero in rapporti molto intimi.

