Karina Cascella: "Tornare a Uomini e Donne? Lo farei per un solo motivo"

Karina Cascella è ormai una donna realizzata al fianco del suo compagno Max Colombo, con il quale ha di recente aperto un ristorante nel cuore di Bergamo. Ma sono in tanti a domandarsi se all'opinionista di Aversa farebbe piacere ritornare in televisione in pianta stabile, magari a Uomini e Donne oppure al Grande Fratello Vip. Scopriamo cosa ha risposto.

Come molti sapranno, Karina Cascella rappresenta uno dei volti storici di Uomini e Donne. La donna ha ricoperto per anni il ruolo dell'opinionista al fianco di Gianni Sperti, e si è sempre contraddistinta per il fatto che le cose non le mandava di certo a dire. Sveglia, pungente e spesso anche un po' provocatoria, Karina Cascella si è rivelata uno di quei personaggi che o si amano o si odiano. Ma Karina ha mai pensato di tornare a Uomini e Donne? Ripeterebbe quell'esperienza? "Anche domani" ha commentato senza troppi giri di parole l'opinionista campana. Karina Cascella ha dei bellissimi ricordi di Uomini e Donne, che considera come la sua prima "casa". La donna, tra l'altro, non ha fatto mistero del fatto che avrebbe molte cose da dire, soprattutto nel corso del Trono Over. Karina ha risposto personalmente alle domande che le sono state poste dai suoi tanti fan attraverso i social, e non si è tirata indietro nel dire che se le proponessero di ritornare laddove tutto è nato, non se lo farebbe ripetere due volte. In effetti, ormai sono passati molti anni da quando Karina ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Negli ultimi anni, però, l'abbiamo vista spesso nei salotti di Barbara d'Urso, fin quando non è giunta al termine anche quest'altra esperienza. Ma in molti le hanno chiesto anche che cosa ne penserebbe di partecipare al Grande Fratello Vip. Vediamo cos'ha risposto.

Karina Cascella sarà al Grande Fratello Vip? Le sue parole non lasciano spazio a dubbi

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte, e avrà inizio il 19 settembre. Karina Cascella sarà nel cast? A quanto pare, la risposta è negativa. Ma non solo: Karina esclude del tutto la possibilità di una sua partecipazione al padre di tutti i reality show. Il motivo è piuttosto semplice: la donna non farebbe che litigare tutto il giorno, perché l'idea di condividere lo stesso spazio con persone che non ha scelto lei, non l'alletta per niente. E conoscendola, sappiamo quanto questo possa essere vero. A questo punto, per i fan di Karina, non resta che sperare nella benevolenza di Maria De Filippi, che magari potrebbe chiedere a Karina di fare ritorno nel suo show, anche solo per poche puntate...

