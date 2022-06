Gianni Sperti lascia un commento esplicito a una ballerina di Amici e manda in delirio le sue fan

Sui social network anche i personaggi famosi indugiano molto. Nelle scorse ore Gianni Sperti ha commentato lo scatto di una delle ballerine professioniste più belle di Amici di Maria De Filippi. Il commento ha scatenato i fan e forse anche le gelosie di qualcun altro.

Gianni Sperti è un ex ballerino che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diventando parte del corpo di ballo di alcune trasmissioni Mediaset degli anni '90. Nel corso di quegli anni ha partecipato a diverse trasmissioni dal 1995, la sua prima apparizione è avvenuta a La Sai L'Ultima Vip, poi ha fatto parte del corpo di ballo di Buona Domenica, il Grande Bluff, Stelle sull' acqua e infine come ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi.

Ha abbandonato definitivamente il mondo della danza per diventare opinionista nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nello studio bianco condivide il suo ruolo con la collega ed amica, Tina Cipollari. I due sono molto affiatati, anche se in trasmissione hanno molto spesso opinioni divergenti. Nonostante abbia cambiato decisamente carriera, la passione per la danza e la sua esperienza gli permette di capire il talento nella danza.

Gianni ha avuto moltissime storie nel corso della sua carriera. E' stato con Karina Cascella e Maria Zaffino prima di incontrare quella che sarebbe diventata sua moglie, Paola Barale. Purtroppo la loro storia è terminata solo poco tempo dopo. La conduttrice solo pochi mesi fa a dichiarato di non aver trovato un punto d'incontro con l'ex ballerino soprattutto sulla questione figli, poiché lei era all'apice della sua carriera.

Gianni Sperti, il commento che infiamma il web: riguarda la moglie di Raimondo Todaro.

Come dicevamo, la passione di Gianni Sperti resterà per sempre la danza ed indubbiamente una delle professioniste con più talento nel campo della danza è Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro.

Francesca Tocca è una bellissima e talentuosa ballerina che più volte ha dimostrato quanto bellezza e danza siano destinate ad essere legate a filo doppio. La moglie dell'insegnante di latino di Amici, è una donna estremamente affascinante ed è molto attiva sui social. Ogni volta che la ballerina pubblica un suo scatto è una pioggia di like.

Anche Gianni Sperti ha ceduto al fascino della bellissima ballerina. Non solo ha l'opinionista di Uomini e Donne ha lasciato il suo like, ha anche lasciato un commento sotto il bellissimo scatto "Bellissima" con un cuore pieno d'affetto.

Il suo commento ha ricevuto una valanga di like ed è probabile che abbia attirato la gelosia di suo marito.

