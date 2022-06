Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano in costume con addominali in bella vista: la foto fa impazzire le donne di tutte le età

L'edizione di quest'anno di Amici di Maria De Filippi è stata segnata dal rapporto tra un professore e un suo allievo. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano e Raimondo Todaro. In molti si sono chiesti se il rapporto descritto tra i due fosse davvero così stretto, ora c'è la prova lampante che lo conferma.

Amici di Maria De Filippi è il talent per eccellenza, il programma è interamente all'insegna del rapporto insegnanti e allievi. Come in tutte le scuole che si rispettino, quello che viene maggiormente apprezzato è l'impegno e gli allievi di questa edizione hanno davvero dimostrato tantissima dedizione.

Nunzio Stancampiano entra nella scuola di Amici: le accuse

Come ricorderete, il re dei tutorial, Nunzio Stancampiano ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici in una situazione decisamente fuori dalle righe. Mattia Zengola, l'allievo di Raimondo Todaro a causa di un infortunio si è ritrovato a dover lasciare il talent facendo spazio a Nunzio. Ma già dalla prima puntata il suo insegnante ha voluto mettere in chiaro un paio di cose.

Al momento delle selezioni, Nunzio venne scartato in favore di Mattia, questo al latinista siciliano non è piaciuto per nulla ed ha cominciato ad accusare Raimondo Todaro di averlo punito per aver scelto un altro insegnante di ballo anni prima, abbandonando la sua scuola.

Dopo essere entrato nel talent e dopo che Maria De Filippi gli ha spiegato che la decisione di scartarlo non veniva da Raimondo ma dalla produzione, Nunzio ha dovuto chiedere scusa e cercare di rimediare al suo errore.

Nel corso dei tre mesi passati all'interno della scuola, Nunzio e Raimondo hanno ritrovato quel rapporto che li ha uniti molti anni prima. Tant'è che all'uscita dal serale, Nunzio ha definito Raimondo come una figura paterna e l'insegnante non ha potuto fare altro che commuoversi.

Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano: in che rapporti sono oggi?

Sembra che il rapporto tra Raimondo e Nunzio sia davvero molto profondo. I due sono riusciti a risolvere quelle piccole incomprensioni che li avevano allontanati per tornare a vivere un bellissimo rapporto insegnante allievo. Ma non solo.



In queste ultime ore i due hanno deciso di postare sui social una foto insieme al mare con la didascalia "Siamo o non siamo la coppia dell'estate?" Visti i grandi sorrisi, come si può contraddire l'insegnante di latino? Una foto che ha fatto impazzire le donne (e - perché no - anche qualche uomo) di tutte le età. Raimondo Todaro ha migliaia di fan nel nostro paese, Nunzio è ancora giovane ma durante l'esperienza ad Amici si è fatto apprezzare molto per il suo talento e non solo.

