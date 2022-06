Mina, dopo 40 anni spunta una foto rubata al parco insieme al marito: ecco com'è oggi la cantante

È stata considerata la Tigre di Cremona, che ha dato una svolta al volto della musica italiana. Stiamo parlando di Mina. È sempre stata una donna bellissima, ma c'è una foto che la mostra cambiata, quasi irriconoscibile. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Mina nasce il 25 Marzo del 1940 a Busto Arstizio. Si trasferisce a Cremona con la famiglia e fin da piccola è appassionata di arte. Questa passione la porta a lasciare la scuola per concentrarsi sulla musica. Nel 1959 debutta ne “Il musichiere” facendosi conoscere dal pubblico italiano. Le canzoni che canterà nel corso della sua carriera sono tra le più belle e le più significative della storia della musica italiana. Indimenticabile lo storico duetto con Adriano Celentano e le sue molteplici trasformazioni, fatte di abiti appariscenti, piume e minigonne. Questo la porto a diventare una vera e propria icona di stile.

Mina giunge anche in televisione, al fianco di un'altra icona della musica italiana, ovvero Raffaella Carrà. Il 23 Agosto del 1978, dove tutto ebbe inizio, Mina si esibì per l'ultima volta. Le successive 15 date dei suoi concerti furono eliminate a causa di un'infezione polmonare. Nonostante ciò la nota cantante non si allontanò dai suoi sostenitori, anzi resterà in contatto con loro attraverso interviste, canzoni e molto altro.

Mina, come si mostra nella sua ultima foto

Ricordate la figura della femme fatale? Il tempo passa e anche per lei è passato. La nota Mina, da ormai 40 anni non appare più in pubblico, ma ciononostante è una dotta che continua a vendere ancora tanti dischi. Diventa sempre più difficile trovare una foto in cui la si può vedere oggi. Si è trasferita in Svizzera da ormai molto tempo, dividendosi tra l'Italia e Lugano. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale la Donna ha avuto diverse storia d'amore tra cui Corrado Pani e Augusto Martelli.

Dopo di loro si aggiungono alla lista il giornalista romani Virgilio Crocco e Alfredo Cerruti, un discografico napoletano. Ad oggi, l'amore della sua vita che continua a restargli accanto da molto tempo è Eugenio Quaini, con cui è convolata a nozze nel 2006. Si potrebbe definire il legame più longevo della storia e ancora oggi, i due si sostengono a vicenda. Infatti, la fotografia che vi mostriamo della donna è proprio al suo fianco mentre passeggiano per strada a braccetto. Certo la sua bellezza è svanita del tutto, perché il tempo è passa, ma l'affetto del suo pubblico e il suo talento non potrà mai svanire.

